Wer sich in Oberösterreich ein entspannendes Wellness-Wochenende gönnen möchte, sollte die Preise genau vergleichen. Denn für zwei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension verlangen manche Hotels mehr als doppelt so viel wie andere – obwohl sie gleich bewertet werden. Das zeigt ein aktueller Preischeck der Arbeiterkammer Oberösterreich.
Für ihre Erhebung nahm die AK 45 Wellnesshotels unter die Lupe. Verglichen wurde ein Wochenendaufenthalt im November für zwei Personen. Das Ergebnis überrascht: Bei gleicher Bewertung liegen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot satte 602 Euro.
Besonders deutlich wird die Preisschere beim Vergleich zweier Häuser mit jeweils zwölf Punkten im "Relax Guide Österreich 2027". Während das Hotel Winzer in St. Georgen im Attergau für das Wochenende 1100 Euro verlangt, kostet der Aufenthalt im Wellnesshotel Aumühle in Grein lediglich 498 Euro.
Heißt: Trotz identischer Punktebewertung bleibt im günstigeren Hotel deutlich mehr Geld in der Urlaubskassa. Das günstigste Haus mit einem als durchschnittlich eingestuften Wellnessangebot kommt damit auf 498 Euro.
Auch bei den inkludierten Leistungen gibt es Unterschiede. In den meisten Hotels ist die Halbpension bereits im Zimmerpreis enthalten. Sechs Betriebe bieten allerdings nur Frühstück an, vier setzen ausschließlich auf All-inclusive-Angebote. Der Zugang zum jeweiligen Wellnessbereich ist bei allen untersuchten Hotels im Preis inkludiert.
Wer seinen Kurzurlaub bis zur letzten Minute auskosten möchte, muss ebenfalls genau hinschauen. In den meisten Hotels ist der Check-in erst zwischen 14 und 16 Uhr möglich. Am Abreisetag muss das Zimmer hingegen üblicherweise schon am Vormittag geräumt werden.
Die AK fragte deshalb auch nach, ob Gäste den Wellnessbereich am An- und Abreisetag gegen Aufpreis länger nutzen können. Immerhin neun Hotels ermöglichen das ohne zusätzliche Kosten.
Auch die Stornobedingungen unterscheiden sich deutlich. Je nach Hotel ist eine kostenlose Absage zwischen 90 Tagen und lediglich zwei Tagen vor der Anreise möglich. Zu den Betrieben mit besonders großzügigen Regelungen zählen etwa das Spa Resort Geinberg und das Bründl Spa Hotel.
Fünf der 45 untersuchten Hotels hatten im abgefragten November-Zeitraum Betriebsurlaub, ein weiteres Haus beantwortete die Anfrage der AK nicht.
Grundlage des Vergleichs ist der "Relax Guide Österreich 2027". Bewertet werden unter anderem Lage, Ambiente, Servicequalität, Küche, Architektur, Ausstattung und Wohlfühlfaktoren. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis fließt in die Gesamtbewertung ein.
Die Skala reicht von mindestens neun bis maximal 20 Punkten. Durchschnittliche Wellnesshotels erreichen laut Guide elf bis zwölf Punkte. Die Höchstwertung bleibt jenen Häusern vorbehalten, die in sämtlichen Bereichen Spitzenleistungen bieten.