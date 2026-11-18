i Wellness mit Preisunterschied: Für ein Wochenende zu zweit verlangen gleich bewertete Hotels in Oberösterreich bis zu 602 Euro mehr. iStock/MilosBataveljic Hotelpreise aufgedeckt Wellness-Schock! 600 Euro Unterschied für zwei Nächte Ein Wellness-Wochenende kann teuer werden: Die AK Oberösterreich deckt enorme Preisunterschiede auf – trotz gleicher Hotelbewertung. Von Heute Life 18.11.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich in Oberösterreich ein entspannendes Wellness-Wochenende gönnen möchte, sollte die Preise genau vergleichen. Denn für zwei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension verlangen manche Hotels mehr als doppelt so viel wie andere – obwohl sie gleich bewertet werden. Das zeigt ein aktueller Preischeck der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Für ihre Erhebung nahm die AK 45 Wellnesshotels unter die Lupe. Verglichen wurde ein Wochenendaufenthalt im November für zwei Personen. Das Ergebnis überrascht: Bei gleicher Bewertung liegen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot satte 602 Euro.

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498 Euro statt 1100 Euro

Besonders deutlich wird die Preisschere beim Vergleich zweier Häuser mit jeweils zwölf Punkten im "Relax Guide Österreich 2027". Während das Hotel Winzer in St. Georgen im Attergau für das Wochenende 1100 Euro verlangt, kostet der Aufenthalt im Wellnesshotel Aumühle in Grein lediglich 498 Euro.

Die Top Ten Wellnesshotels in Europa i ?

Heißt: Trotz identischer Punktebewertung bleibt im günstigeren Hotel deutlich mehr Geld in der Urlaubskassa. Das günstigste Haus mit einem als durchschnittlich eingestuften Wellnessangebot kommt damit auf 498 Euro.

Nicht überall ist Halbpension dabei

Auch bei den inkludierten Leistungen gibt es Unterschiede. In den meisten Hotels ist die Halbpension bereits im Zimmerpreis enthalten. Sechs Betriebe bieten allerdings nur Frühstück an, vier setzen ausschließlich auf All-inclusive-Angebote. Der Zugang zum jeweiligen Wellnessbereich ist bei allen untersuchten Hotels im Preis inkludiert.

Wer seinen Kurzurlaub bis zur letzten Minute auskosten möchte, muss ebenfalls genau hinschauen. In den meisten Hotels ist der Check-in erst zwischen 14 und 16 Uhr möglich. Am Abreisetag muss das Zimmer hingegen üblicherweise schon am Vormittag geräumt werden.

Die AK fragte deshalb auch nach, ob Gäste den Wellnessbereich am An- und Abreisetag gegen Aufpreis länger nutzen können. Immerhin neun Hotels ermöglichen das ohne zusätzliche Kosten.

Stornieren: Von zwei bis 90 Tagen

Auch die Stornobedingungen unterscheiden sich deutlich. Je nach Hotel ist eine kostenlose Absage zwischen 90 Tagen und lediglich zwei Tagen vor der Anreise möglich. Zu den Betrieben mit besonders großzügigen Regelungen zählen etwa das Spa Resort Geinberg und das Bründl Spa Hotel.

Fünf der 45 untersuchten Hotels hatten im abgefragten November-Zeitraum Betriebsurlaub, ein weiteres Haus beantwortete die Anfrage der AK nicht.

So werden die Wellnesshotels bewertet

Grundlage des Vergleichs ist der "Relax Guide Österreich 2027". Bewertet werden unter anderem Lage, Ambiente, Servicequalität, Küche, Architektur, Ausstattung und Wohlfühlfaktoren. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis fließt in die Gesamtbewertung ein.

Die Skala reicht von mindestens neun bis maximal 20 Punkten. Durchschnittliche Wellnesshotels erreichen laut Guide elf bis zwölf Punkte. Die Höchstwertung bleibt jenen Häusern vorbehalten, die in sämtlichen Bereichen Spitzenleistungen bieten.