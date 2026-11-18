i Den ersten Platz sichert sich Neapel. iStock/arcady_31 Österreich ganz vorn mit dabei Neues Ranking verrät die schönsten Altstädte der Welt Enge Gassen, bunte Fassaden und Plätze wie aus dem Bilderbuch: Die schönsten Altstädte der Welt laden zum Träumen ein. Eine davon liegt in Österreich. Von Heute Life 18.11.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verwinkelte Gassen, prachtvolle Fassaden und Plätze, an denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint: Manche Städte fühlen sich an wie eine Reise in die Vergangenheit. Doch wo sind die historischen Stadtkerne am schönsten? Ein neues weltweites Ranking liefert die Antwort – und auch eine österreichische Stadt darf sich über einen Spitzenplatz freuen.

Salzburg schafft es unter die Besten

Ob romantische Gässchen in Italien oder farbenprächtige Häuser in Mexiko: Der Reiseanbieter Tourlane hat die schönsten Altstädte der Welt gekürt. Dafür wurden nach eigenen Angaben 65 Städte aus fünf Weltregionen untersucht und von Reiseexperten bewertet. Neben dem historischen Charme spielten auch die Fußgängerfreundlichkeit, das Alter der Städte, die Kosten für Führungen und ihre Beliebtheit auf Instagram eine Rolle. Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Salzburg landet auf Platz sechs.

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Italien holt sich den ersten Platz

Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht Neapel. Die italienische Metropole begeistert mit einem Labyrinth aus engen Gassen, alten Häusern und lebhaften Plätzen. Besonders die berühmte Straße Spaccanapoli, die sich mitten durch das historische Zentrum zieht, macht die Altstadt unverwechselbar. Auf Platz zwei folgt das spanische Córdoba. Weiße Häuser, blumengeschmückte Innenhöfe und die eindrucksvolle Mezquita-Kathedrale verleihen der Stadt ihren besonderen Reiz.

Den dritten Platz sichert sich Avignon in Frankreich. Die mächtige Stadtmauer, der imposante Papstpalast und mittelalterliche Gassen machen die Stadt an der Rhône zu einem echten Blickfang.

Knapp am Podest vorbei schrammt Regensburg in Deutschland. Die bayerische Stadt landet mit ihren mittelalterlichen Türmen, bunten Fassaden und der berühmten Steinernen Brücke auf Platz vier. Dahinter folgt Florenz auf Rang fünf. Die italienische Renaissance-Stadt beeindruckt mit ihrer gewaltigen Domkuppel, prächtigen Palästen und der weltberühmten Brücke Ponte Vecchio.

Diese Städte überraschen in den Top 10

Auch abseits Europas warten historische Schmuckstücke. Platz sieben geht an Oaxaca in Mexiko, wo farbenfrohe Häuser, prachtvolle Kirchen und lebendige Märkte das Straßenbild prägen. Auf Rang acht landet Bhaktapur in Nepal. Die Stadt begeistert mit kunstvoll geschnitzten Holzfassaden, roten Ziegelbauten und eindrucksvollen Pagodentempeln. Hội An in Vietnam sichert sich Platz neun. Besonders abends entfaltet die Altstadt ihren Zauber, wenn unzählige bunte Laternen die schmalen Straßen und den Fluss erleuchten.

Die Top 10 komplettiert Istanbul. Mit seinen mächtigen Moscheekuppeln, schlanken Minaretten und historischen Gassen bildet die türkische Metropole den krönenden Abschluss des Rankings.

Das sind die zehn schönsten Altstädte der Welt: 1. Neapel – Italien

2. Córdoba – Spanien

3. Avignon – Frankreich

4. Regensburg – Deutschland

5. Florenz – Italien

6. Salzburg – Österreich

7. Oaxaca – Mexiko

8. Bhaktapur – Nepal

9. Hội An – Vietnam

10. Istanbul – Türkei

Für Salzburg ist die Platzierung jedenfalls eine schöne Bestätigung: Die Mozartstadt kann beim historischen Charme selbst mit den berühmtesten Reisezielen der Welt mithalten.