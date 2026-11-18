i Wer im Winter verreisen will, sollte einige Dinge bedenken. iStock Experten warnen Urlauber Neue Einreiseregeln treffen jetzt viele Österreicher Wer im Winter in die USA, nach Thailand oder Afrika reist, muss neue Regeln beachten. Der ÖAMTC warnt vor zusätzlichen Kosten und Einreisehürden. Von Michael Rauhofer-Redl 18.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer dem kalten Winter in Österreich entfliehen und in die Ferne reisen möchte, sollte jetzt besonders aufpassen. In mehreren beliebten Urlaubsländern gelten seit Kurzem neue Einreisebestimmungen. Betroffen sind unter anderem die USA, Thailand, Kenia und Tansania. Der ÖAMTC warnt, wer sich nicht rechtzeitig informiert, riskiert Probleme bei der Einreise oder zusätzliche Kosten.

"Einreisebestimmungen können sich auch kurzfristig ändern. Daher sollte man frühzeitig prüfen, welche Dokumente, Registrierungen oder Versicherungsnachweise benötigt werden, und ausreichend Zeit für die Beantragung und Bearbeitung einplanen", erklärt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek.

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USA verlangen jetzt zusätzliche Gesundheitserklärung

Wer in die USA fliegt, muss seit 3. November 2026 eine zusätzliche Vorschrift beachten. Wegen eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo verlangen die US-Behörden von Flugreisenden eine Gesundheitserklärung.

Darin müssen Passagiere bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 21 Tagen nicht in dem afrikanischen Land aufgehalten haben. Die Erklärung ist zusätzlich zu ESTA oder Visum erforderlich und gilt auch für Reisende, die in den USA lediglich umsteigen.

Wichtig: Selbst ein Zwischenstopp auf einem Flughafen in der Demokratischen Republik Kongo zählt als Aufenthalt, auch wenn das Flugzeug nicht verlassen wurde.

Bei Flügen mit der Lufthansa Group kann die Erklärung in Österreich beim Online-Check-in oder am Flughafen abgegeben werden. Die Regelung gilt vorerst bis 18. Dezember 2026.

Kenia: Neue Versicherung kostet rund 50 Euro

Auch für Kenia-Urlauber gibt es eine neue Vorschrift. Seit 5. Oktober müssen internationale Reisende zusätzlich zur elektronischen Einreisegenehmigung (eTA) eine spezielle kenianische Krankenversicherung nachweisen.

Die sogenannte "Inbound Travel Health Insurance" kostet inklusive Gebühren rund 55 US-Dollar, also etwa 50 Euro pro Person.

Besonders wichtig: Eine bereits bestehende österreichische oder internationale Reisekrankenversicherung wird dafür nicht anerkannt.

Tansania und Sansibar: Das müssen Urlauber wissen

Seit 1. Oktober 2026 ist auch für die Einreise auf das tansanische Festland eine verpflichtende Versicherung vorgeschrieben. Sie kostet 44 US-Dollar, umgerechnet rund 40 Euro pro Person. Für die beliebte Urlaubsinsel Sansibar gilt eine ähnliche Regelung bereits seit Oktober 2024.

Immerhin gibt es eine Erleichterung: Wer sowohl das Festland als auch Sansibar besucht, muss die Versicherung nicht doppelt bezahlen. Entscheidend ist, wo die Einreise zuerst erfolgt. Die dort abgeschlossene Versicherung gilt anschließend auch für den anderen Landesteil.

Zusätzlich müssen Reisende seit 17. Oktober wegen der Ebola-Fälle in Kenia vor der Einreise ein Gesundheitsformular namens "Afya Msafiri Traveller's Health Surveillance Form" ausfüllen.

Thailand verkürzt visumfreien Urlaub deutlich

Eine besonders wichtige Änderung gibt es auch für Thailand-Fans. Seit 15. September 2026 dürfen österreichische Touristen nur noch maximal 30 Tage ohne Visum im Land bleiben.

Zuvor waren bis zu 60 Tage möglich. Wer länger im beliebten Urlaubsland bleiben möchte, muss rechtzeitig ein entsprechendes Touristenvisum beantragen. Für Österreicher, die mehrere Wochen in Thailand überwintern möchten, bedeutet das zusätzlichen Planungsaufwand.

ÖAMTC warnt vor teuren Internetseiten

Der Mobilitätsclub empfiehlt, sich bereits vor der Buchung über sämtliche Einreisevorschriften zu informieren und diese kurz vor dem Abflug erneut zu kontrollieren. "Was bei der Buchung gegolten hat, kann sich bis zum Reiseantritt bereits geändert haben", warnt Polasek.

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Besondere Vorsicht ist bei elektronischen Einreisegenehmigungen und verpflichtenden Registrierungen geboten. Der ÖAMTC rät, ausschließlich offizielle Internetseiten der jeweiligen Behörden zu verwenden. Drittanbieter verlangen häufig hohe zusätzliche Bearbeitungsgebühren.

Außerdem empfiehlt der Mobilitätsclub eine Auslandsregistrierung beim österreichischen Außenministerium. So können Reisende im Krisenfall von der zuständigen Botschaft kontaktiert werden.