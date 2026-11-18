13 Jahre lang war das Hotel Kristal in Umag ein "Lost Place". Wo einst Urlaubsgäste ein- und ausgingen, herrschte seit 2013 Stillstand. Damit soll bald Schluss sein: Das ehemalige Hotel-Wahrzeichen an der kroatischen Adriaküste wird umfassend saniert. Bereits 2028 sollen wieder Urlauber einchecken können.
Hinter dem Comeback steht die kroatische Hotelgruppe Aminess, wie das Portal "Kroatien-Nachrichten" berichtet. Sie übernimmt das operative Management und bringt damit erstmals ihre Marke nach Umag. Die Stadt wird zum 14. Standort des Unternehmens, das Hotel Kristal zum insgesamt 35. Haus im Portfolio.
Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit dem Investor Adria Commodities. Die ersten Vorarbeiten und Wiederaufbaumaßnahmen haben bereits im Herbst 2026 begonnen. Die Wiedereröffnung ist zum Start der Touristiksaison 2028 geplant.
Aus dem lange verwaisten Gebäude soll ein modernes Lifestyle-Hotel werden. Geplant sind rund 100 Wohneinheiten und eine Vier-Sterne-Klassifizierung. Modernes Design, komfortable Zimmer und gastronomische Angebote sollen das neue Konzept prägen.
Besonders attraktiv ist die Lage: Das Hotel befindet sich direkt am Meer und mitten im Zentrum von Umag. Mit dem neuen Betrieb soll auch die Uferpromenade stärker belebt werden – und das möglichst nicht nur während der klassischen Sommermonate.
Für Umag ist das Vorhaben mehr als die Eröffnung eines weiteren Hotels. Das Kristal gehörte vor seiner Schließung zu den bekannten Adressen der Stadt. Der jahrelange Leerstand machte das Gebäude zu einem sichtbaren Symbol für eine Immobilie, die ihre frühere touristische Bedeutung verloren hatte.
Mit der Sanierung bekommt das Haus nun eine neue Perspektive. Gleichzeitig folgt das Projekt einem Trend, der in Kroatien zunehmend an Bedeutung gewinnt: Statt ausschließlich neue Hotelanlagen zu errichten, werden bestehende Immobilien modernisiert und qualitativ aufgewertet.