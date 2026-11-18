i Nach 13 Jahren Leerstand soll das Hotel Kristal in Umag ab 2028 wieder Urlaubsgäste empfangen. Hier ganz rechts im Bild an der Spitze. iStock/xbrchx 13 Jahre ein "Lost Place" Hotel-Legende an der Adria soll wiedereröffnen Jahrelang stand das Hotel Kristal in Umag leer. Jetzt wird das Haus direkt am Meer saniert – 2028 sollen wieder Gäste einziehen. Von Heute Life 18.11.2026, 14:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

13 Jahre lang war das Hotel Kristal in Umag ein "Lost Place". Wo einst Urlaubsgäste ein- und ausgingen, herrschte seit 2013 Stillstand. Damit soll bald Schluss sein: Das ehemalige Hotel-Wahrzeichen an der kroatischen Adriaküste wird umfassend saniert. Bereits 2028 sollen wieder Urlauber einchecken können.

Neuer Betreiber steigt in Umag ein

Hinter dem Comeback steht die kroatische Hotelgruppe Aminess, wie das Portal "Kroatien-Nachrichten" berichtet. Sie übernimmt das operative Management und bringt damit erstmals ihre Marke nach Umag. Die Stadt wird zum 14. Standort des Unternehmens, das Hotel Kristal zum insgesamt 35. Haus im Portfolio.

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Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit dem Investor Adria Commodities. Die ersten Vorarbeiten und Wiederaufbaumaßnahmen haben bereits im Herbst 2026 begonnen. Die Wiedereröffnung ist zum Start der Touristiksaison 2028 geplant.

Vier Sterne und rund 100 Wohneinheiten

Aus dem lange verwaisten Gebäude soll ein modernes Lifestyle-Hotel werden. Geplant sind rund 100 Wohneinheiten und eine Vier-Sterne-Klassifizierung. Modernes Design, komfortable Zimmer und gastronomische Angebote sollen das neue Konzept prägen.

So soll das Hotel nach der Renovierung aussehen. Aminess

Besonders attraktiv ist die Lage: Das Hotel befindet sich direkt am Meer und mitten im Zentrum von Umag. Mit dem neuen Betrieb soll auch die Uferpromenade stärker belebt werden – und das möglichst nicht nur während der klassischen Sommermonate.

Neues Leben für einen alten Hotelstandort

Für Umag ist das Vorhaben mehr als die Eröffnung eines weiteren Hotels. Das Kristal gehörte vor seiner Schließung zu den bekannten Adressen der Stadt. Der jahrelange Leerstand machte das Gebäude zu einem sichtbaren Symbol für eine Immobilie, die ihre frühere touristische Bedeutung verloren hatte.

Mit der Sanierung bekommt das Haus nun eine neue Perspektive. Gleichzeitig folgt das Projekt einem Trend, der in Kroatien zunehmend an Bedeutung gewinnt: Statt ausschließlich neue Hotelanlagen zu errichten, werden bestehende Immobilien modernisiert und qualitativ aufgewertet.