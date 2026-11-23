i Warum sollte es bei der Käfighaltung und beim Küken-Schreddern Ausnahmen geben, liebe EU? iStock©RyanJLane Tierischer Leak Wozu EU-Tierschutzreform, wenn es Ausnahmen geben soll? Ein geleakter EU-Entwurf sieht Ausnahmen beim geplanten Verbot von Käfighaltung und Kükentöten vor. Tierschützer fordern gleiche Regeln für alle! Von Heute Tierisch 23.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU-Kommission will noch heuer einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der die Käfighaltung von Legehennen und das Töten männlicher Küken beendet. Ein geleaktes Dokument sieht jedoch Ausnahmen vor. Das könnte den Tierschutz schwächen und faire Wettbewerbsbedingungen gefährden. Die Tierschutzorganisation Animal Equality fordert EU-Kommissar Maros Sefcovic auf, den Entwurf vor seiner Veröffentlichung nachzubessern.

Jedes Jahr werden in der EU rund 300 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet. Weitere rund 300 Millionen Tiere leben in Käfigen, der Großteil davon sind Hühner. In ihrer Nutztierstrategie kündigte die EU-Kommission an, noch 2026 einen Gesetzesvorschlag für Hühner vorzulegen. Dieser sollte auch gleichwertige Tierschutzvorgaben für importierte Produkte enthalten. Der nun geleakte Entwurf, über den "Agra Facts" am 6. November berichtete, soll jedoch Ausnahmen und Schlupflöcher vorsehen, wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt.

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Animal Equality fordert, dass die Einfuhrregeln für alle Arten von Eiern und Eiprodukten gelten. Außerdem müsse die Käfighaltung während des gesamten Produktionszyklus enden und das systematische Töten männlicher Küken verboten werden. Ausnahmen, etwa für Küken, die als Tierfutter verwendet werden, dürfe es nicht geben. Auch Brütereien innerhalb und außerhalb der EU müssten gleich behandelt werden.

Laut Eurobarometer sind 89 Prozent der Europäer der Meinung, dass landwirtschaftliche Importe nur dann in die EU gelangen sollten, wenn sie deren Umwelt-, Tierschutz- und Arbeitsstandards erfüllen. Internationale Handelsregeln stünden solchen Vorgaben nicht entgegen, sofern sie für Produzenten innerhalb und außerhalb der EU gleichermaßen gelten und nicht durch unbegründete Ausnahmen geschwächt werden.

"Deutschland hat gezeigt, dass strengere Gesetze umsetzbar sind. Betriebe haben in den Tierschutz investiert und das Kükentöten sowie die Käfighaltung von Hühnern beendet. Wir fordern Kommissar Sefcovic auf: Stehen Sie zu den Versprechen der Kommission, kommen Sie dem Willen der Bürger*innen nach und sorgen Sie dafür, dass für die EU der Schutz von Tieren auch über die eigenen Grenzen hinweg die gleiche Relevanz hat."

Das sagt Vanessa Raith, Direktorin von Animal Equality Deutschland. Deutschland habe das Töten männlicher Küken bereits 2022 verboten. Seit heuer sei auch die Übergangsfrist für die Käfighaltung von Hühnern ausgelaufen. Diese Regeln gelten laut Animal Equality jedoch nicht für alle importierten Produkte. Dadurch könnten Missstände ins Ausland verlagert werden, während heimische Betriebe durch günstigere Importe unter Druck gerieten.

In Deutschland werden pro Kopf durchschnittlich rund 250 Eier (in Österreich übrigens 246) im Jahr gegessen. Etwa die Hälfte davon steckt in Backwaren, Fertiggerichten, Soßen oder Speisen in Restaurants. Bei verarbeiteten Produkten muss nicht gekennzeichnet werden, ob die Eier von Hühnern aus Käfighaltung stammen oder männliche Küken getötet wurden. Rund ein Drittel der in Deutschland verzehrten Eier kommt aus dem Ausland, teils aus Ländern mit geringeren Tierschutzstandards.

Animal Equality setzt sich nach eigenen Angaben seit Monaten mit Protesten, einem offenen Brief und weiteren Aktionen für EU-weite Verbote ein. Auch kommende Woche seien in Brüssel Protestaktionen geplant.