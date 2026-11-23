i Anna panierte Schnitzel im Feriencamp. Heute ist sie tot. privat Freund (40) in Haft Zweifache Mama tot – "Töchter waren ihr Ein und Alles" Die Ukrainerin Anna (35) wurde tot in Wien gefunden. Ihr früherer Unterkunftgeber Klaus Eckerl trauert um die zweifache Mutter. Von Victoria Carina Frühwirth 23.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein tragisches Schicksal, das tief betroffen macht: Anna (35) flüchtete vor dem Krieg in der Ukraine nach Österreich, suchte hier Schutz und ein neues Leben für sich und ihre beiden Töchter. Am 9. Oktober wurde die zweifache Mutter tot im Stiegenhaus eines Wohnhauses in der Hohlweggasse in Wien-Landstraße gefunden – wir berichteten. "Heute" spricht mit einem Mann, der Anna jahrelang kannte.

Klaus Eckerl hat seit 2022 ukrainische Flüchtlinge in seinem Haus in Tulln aufgenommen. Zu Beginn waren es 30 Hilfesuchende, mittlerweile finden mehr als 80 Menschen dort vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Auch Anna lebte zwei Jahre lang in dem Haus, sie war mit ihren Kindern unter den ersten, die einzogen.

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"Wir haben immer wieder geredet und gelacht"

"Wir hatten sehr intensiven Kontakt und haben immer wieder miteinander geredet und gelacht", erinnert sich Eckerl im "Heute"-Gespräch. Er beschreibt die 35-Jährige als herzliche und hilfsbereite Frau, die vor allem eines im Sinn hatte: das Wohl ihrer Kinder. "Anna hatte zwei junge Töchter, die sind heute sieben und 13 Jahre alt. Anna hat sich immer um ihre Kinder gekümmert, ihr war wichtig, dass es ihnen gut geht", erzählt Eckerl.

Besonders ein Satz bleibt hängen: "Ihre Töchter waren ihr Ein und Alles." Anna stammte aus dem Osten der Ukraine, heute ist der Ort Teil des Kriegsgebiets. In Österreich wollte sie für ihre Familie Sicherheit finden.

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Nach Streit zog Anna ins Frauenhaus

Doch auch in ihrer neuen Heimat verlief nicht alles problemlos. Nachdem es zu Streitigkeiten mit anderen Flüchtlingen in der Unterkunft gekommen war, zog Anna 2024 in ein Frauenhaus in Hollabrunn.

Während ihrer Zeit in Hollabrunn sollen Anna beide Kinder abgenommen sein, sie haben laut Eckerl zuletzt in einem Kinderheim in einem anderen Ort Nahe Tulln gelebt. Wie es danach für die Ukrainerin weiterging, ist nur teilweise bekannt. In der Nacht auf den 9. Oktober wurde die 35-Jährige schließlich leblos in einem Stiegenhaus im dritten Wiener Bezirk entdeckt. Polizisten und Rettungskräfte versuchten noch, sie wiederzubeleben. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Gewalt an Frauen: Hier finden Sie Hilfe Frauenhelpline Tel.: 0800 / 222 555 Polizei Tel.: 133 Helpchat: haltdergewalt.at Österreichische Gewaltschutzzentren Tel.: 0800 / 700 217

Die Frau wies zahlreiche Verletzungen auf, die auf stumpfe Gewalt hindeuteten. Wenig später nahm die Polizei ihren 40-jährigen Lebensgefährten fest. Der Rumäne steht unter Verdacht, bei einem Streit Gewalt gegen Anna angewendet zu haben. Er gab die Gewaltanwendung zu. Die genauen Umstände ihres Todes sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Schwester sorgt sich um Begräbniskosten

Für Annas Angehörige ist der Verlust kaum zu fassen. Besonders ihre Schwester leidet unter dem Tod der 35-Jährigen. Klaus Eckerl versucht nun, ihr in dieser schweren Zeit beizustehen. Der Tullner unterstützt sie derzeit bei Formalitäten rund um den Opferschutz und möchte dazu beitragen, dass die Umstände von Annas Tod vollständig aufgeklärt werden. Doch neben der Trauer gibt es auch finanzielle Sorgen. "Die Schwester sorgt sich um die Kosten für Annas Begräbnis", erzählt Eckerl.

"Da hat sie die Schnitzel paniert und gelächelt"

Was bleibt, sind die Erinnerungen an eine Frau, die trotz ihres schwierigen Schicksals immer wieder Lebensfreude zeigte. Eckerl erinnert sich besonders an ein Feriencamp für Kinder, das er vor einigen Jahren organisiert hatte.

Die Ukrainerin packte damals freiwillig mit an und half ihm in der Küche. "Anna war hilfsbereit und hat mit mir in der Küche gekocht. Da hat sie die Schnitzeln paniert und in die Kamera gelächelt", erzählt er.

Die Bilder des Tages i ?

Es ist eine Erinnerung, die zeigt, wie Eckerl die 35-Jährige in Erinnerung behalten möchte: als liebevolle Mutter, hilfsbereite Frau und Mensch, mit dem er oft lachen konnte. "Es ist tragisch, was hier passiert ist", sagt er.

Für Annas Familie bleibt ein schmerzlicher Verlust. Und für ihre beiden kleinen Töchter die Gewissheit, ihre Mutter nie wieder in die Arme schließen zu können.