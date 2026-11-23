i Wirbel um Aus von Postpartner in Traismauer: Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. iStock (Symbol); Screenshot Facebook / Stadtgemeinde Traismauer ("Heute"-Montage) Traismauer Nach Post-Aus: Jetzt gibt es gute Nachrichten Nach dem Ärger über die Post-Schließung in Traismauer gibt es eine Lösung: Ein neuer Postpartner eröffnet bereits im Dezember statt erst im Jänner. Von Erich Wessely 23.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem großen Ärger über die Schließung der Postpartnerstelle in Traismauer (Bezirk St. Pölten) gibt es jetzt gute Nachrichten für die Bevölkerung. Wie die Stadtgemeinde mitteilt, steht ein neuer Betreiber fest. Bereits am 21. Dezember 2026 soll die Postversorgung im Ort wieder aufgenommen werden.

Neuer Standort am Hauptplatz

Die ATS Baustoffhandel GmbH übernimmt künftig die Postdienstleistungen in Traismauer. Der neue Standort wird am Hauptplatz 9 in der ehemaligen Bipa-Filiale eingerichtet. Damit können die Bürger ihre Pakete und Briefe künftig wieder direkt im Ort aufgeben und abholen.

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Die Lösung wurde in Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ), der Stadtgemeinde und der Österreichischen Post gefunden.

Ursprünglich erst im Jänner geplant

Die bisherige Postpartnerstelle hatte am 30. Oktober überraschend geschlossen. Das sorgte für heftige Kritik in der Bevölkerung. Kunden mussten seither für ihre Postgeschäfte nach Herzogenburg ausweichen.

Auch Bürgermeister Pfeffer hatte die kurzfristige Schließung kritisiert. Die Gemeinde sei weder vom bisherigen Betreiber noch von der Post offiziell über das vorzeitige Aus informiert worden. Ursprünglich war eine Schließung erst im Dezember vorgesehen gewesen.

Zunächst hatte es geheißen, dass frühestens Mitte Jänner 2027 ein neuer Postpartner zur Verfügung stehen könnte. Nun ist die Lösung deutlich früher gelungen.

Die Stadtgemeinde bedankt sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit. Für die Traismaurer endet damit der Umweg nach Herzogenburg voraussichtlich noch vor Weihnachten.