i Das Expertenpapier liegt vor; "Heute" sah sich die Details genau an. iStock (Symbol); Screenshots ("Heute"-Montage) "Heute" liegt Bericht vor Experten zu Notarztreform: Vertretbar, aber Wege länger Die ÖNK hält das Aus für 11 Notarztstützpunkte für vertretbar. Aber: Notärzte werden länger brauchen – und es gibt klare Bedingungen für die Reform. Von Erich Wessely 23.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Debatte um das geplante Aus von Notarztstützpunkten ist jetzt die wichtigste Expertise da. Und dabei kommt die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) zu dem Schluss, dass die geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte in Niederösterreich grundsätzlich vertretbar sei.

Eine Verschlechterung der Notfallversorgung sei nicht zu erwarten, sofern die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen vollständig umgesetzt werden, heißt es in dem 58 Seiten langen Expertenpapier, erstellt von Top-Notfallmedizinern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zu den Ersatz- bzw. Ergänzungsmaßnahmen zählen 87 speziell ausgestattete Rettungswagen-Standorte (RTW-C), besser ausgebildete Notfallsanitäter sowie der Ausbau der Flugrettung und des First-Responder-Systems. Entscheidend seien eine ausreichende personelle Besetzung, laufende Qualitätskontrollen und die gezielte Entsendung von Notärzten bei schweren Notfällen.

Das untersuchte die ÖNK

Die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) bewertete im Auftrag der Abteilung GS4 des Landes Niederösterreich die geplante Reform des Rettungs- und Notarztwesens im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+. Gegenstand sind die Schließung von elf der bisher 32 bodengebundenen Notarztstützpunkte und die Frage, ob die vorgesehenen Begleitmaßnahmen eine weiterhin bedarfsgerechte und sichere Notfallversorgung gewährleisten.

Voraussetzung für die Umsetzung sei "eine verlässliche personelle und fachliche Besetzung der RTW-C. An 27 Standorten ist ab 01. April 2027 eine Besetzung mit Notfallsanitäter:innen mit allgemeiner Notfallkompetenz Venenzugang und Infusion (NKV) seitens der Rettungsorganisationen zugesichert".

Erforderlich sind weiters "verbindliche Konzepte für Ausbildung, Fortbildung und Kompetenzerhalt der Notfallsanitäter:innen und Notärzt:innen. Die ÖNK empfiehlt, die Reform durch einen Qualitätsbeirat zu begleiten und Besetzung, Eintreffzeiten und regionale Versorgung anhand strukturierter Berichte der Rettungsorganisationen und von Notruf NÖ engmaschig zu überprüfen. Mögliche Standortverlegungen sollen auf Grundlage der Einsatzdaten nach der Reform und der räumlichen Verteilung der Bevölkerung bewertet werden. Dabei ist zu ermitteln, für wie viele Menschen sich ggf. Anfahrtszeiten noch optimieren lassen".

Die strategische Positionierung der 87 RTW-C-Stützpunkte in NÖ, Quelle: Notruf NÖ Screenshot

Schutzzweck "nicht gefährdet"

Zur langfristigen Qualitätssicherung empfiehlt die ÖNK eine organisationsunabhängige Ärztliche Leitung Rettungsdienst. Conclusio auf Seite 4: "Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen kommt die ÖNK zu dem Schluss, dass die geplante Schließung der elf Notarztstützpunkte bei Umsetzung der vorgesehenen Begleitmaßnahmen den Schutzzweck des § 4 des NÖ Rettungsdienstgesetzes nicht gefährdet. Eine Verschlechterung der Notfallversorgung wird unter diesen Voraussetzungen nicht erwartet."

Allerdings räumen die Experten ein, dass bodengebundene Notärzte nach der Schließung der elf Stützpunkte in manchen Regionen deutlich länger zu Patienten brauchen werden.

Anfahrtszeiten der unterschiedlichen Notfallrettungsmittel nach Bevölkerungszahl, Daten: Notruf NÖ Screenshot Expertenbericht ÖNK

Gröbere Veränderungen werde es vorerst bei einer Handvoll der verbliebenen Notarztstützpunkte geben, nämlich teils deutlich mehr Alarmierungen.

Bis zu 76 Prozent mehr Notarzteinsätze

Bei Betrachtung der Veränderungen für die verbleibenden NEF-Stützpunkte ergebe sich folgendes Bild: "Aufgrund der geographischen Zuteilung wird es - auch hier ohne Berücksichtigung der Flugrettung - an vier Stützpunkten zu einem deutlichen Anstieg der Einsatzzahlen kommen:

• NEF Gänserndorf + 76 % - prognostiziert 2.700 Alarmierungen / Jahr

• NEF Zwettl + 71 % - prognostiziert 1.200 Alarmierungen / Jahr

• NEF Melk + 55 % - prognostiziert 1.300 Alarmierungen / Jahr

• NEF Lengbach + 52 % - prognostiziert 1.250 Alarmierungen / Jahr

Allerdings dürften sich diese Prognosen durch den Ausbau der RTW-C und den Einsatz der Flugrettung "vermutlich nach unten korrigieren", heißt es in der Stellungnahme. Zum Vergleich: Der derzeit einsatzstärkste Notarztstützpunkt Wiener Neustadt verzeichnete zwischen 2023 und 2025 durchschnittlich 2.600 Alarmierungen pro Jahr. Künftig dürften Wiener Neustadt und Gänserndorf die einzigen Standorte mit mehr als 2.500 Einsätzen jährlich sein.

Weniger als 1.000 Alarmierungen pro Jahr werden hingegen für Gmünd (700), Lilienfeld (750), Waidhofen an der Thaya (750) und Scheibbs (900) prognostiziert. Die höhere Einsatzhäufigkeit an anderen Standorten bewertet die ÖNK positiv, weil dadurch die notwendige Routine bei notärztlichen Eingriffen erhalten bleiben soll.

Zweiter Notarzthubschrauber auch in der Nacht

Eine wichtige Rolle spielt künftig die Flugrettung. Derzeit deckt Christophorus 2 in Krems die Nachtstunden in Niederösterreich ab. Ab 1. April 2027 soll auch Christophorus 3 in Wiener Neustadt rund um die Uhr einsatzbereit sein. Laut ÖNK ist die Inbetriebnahme trotz noch notwendiger Bauarbeiten aus heutiger Sicht möglich.

Dadurch soll Christophorus 2 entlastet und seine Verfügbarkeit in den Nachtstunden verbessert werden. Allein von Jänner bis September 2026 absolvierte der Hubschrauber 324 Nachteinsätze. Zusätzlich ist die Verlegung des Intensivtransporthubschraubers Christophorus 33 von Wiener Neustadt in den Zentralraum St. Pölten geplant. Damit könnten künftig weitere notärztliche Kapazitäten für Einsatzspitzen geschaffen werden.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Das bewertet die ÖNK positiv Versorgung: Bei vollständiger Umsetzung der Ersatzmaßnahmen erwartet die ÖNK keine Verschlechterung. Rettungswagen: 87 RTW-C-Standorte sollen eine rasche medizinische Erstversorgung gewährleisten. Flugrettung: Ab April 2027 soll mit Christophorus 3 ein zweiter Notarzthubschrauber in NÖ auch nachts einsatzbereit sein. Hier sieht die ÖNK Herausforderungen Anfahrtszeiten: Bodengebundene Notärzte werden in manchen Regionen länger zu Patienten brauchen. Personal: Die Reform setzt ausreichend qualifizierte und verlässlich verfügbare Notfallsanitäter voraus. Mehr Einsätze: Vier verbleibende Notarztstützpunkte müssen mit 52 bis 76 Prozent mehr Alarmierungen rechnen.

Notärzte brauchen künftig länger

Bei den Anfahrtszeiten zeigt die Stellungnahme ein differenziertes Bild: Durch die 87 RTW-C-Standorte sollen 94,2 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten von einem speziell ausgestatteten Rettungswagen erreicht werden.

Anders sieht es bei den Notärzten aus: Mehr als 75 Prozent der Bevölkerung sollen künftig innerhalb von 20 Minuten, knapp 95 Prozent innerhalb von 30 Minuten von einem bodengebundenen Notarzt erreicht werden. Dabei ist die Flugrettung noch nicht berücksichtigt. Und: Die Experten bringen auch die Verlegung von einigen Notarztstützpunkten ins Spiel.

ÖNK bringt Verlegung von vier Notarztstützpunkten ins Spiel Die Experten empfehlen, nach der Reform anhand aktueller Einsatzzahlen zu überprüfen, ob einzelne Notarztstützpunkte an anderen Standorten mehr Menschen schneller erreichen könnten. Konkret nennt die ÖNK vier mögliche Verlegungen: Melk nach Pöchlarn Schwechat nach Fischamend Lengbach nach Pressbaum Hollabrunn nach Haugsdorf Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um beschlossene Verlegungen, sondern um mögliche Veränderungen, die erst nach einer Evaluierung geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden sollen. Zusätzlich fordert die ÖNK eine rechtliche Klärung, ob Notarztstützpunkte tatsächlich räumlich an Krankenanstalten gebunden sein müssen oder ob eine fachliche und organisatorische Anbindung ausreicht.

Die ÖNK räumt ausdrücklich ein, dass sich durch die Schließung der elf Stützpunkte die Anfahrtszeiten bodengebundener Notärzte verlängern. Dennoch erwartet sie bei vollständiger Umsetzung der vorgesehenen Ersatzmaßnahmen keine Verschlechterung der Notfallversorgung.