i Ausgerechnet die teuersten Blond-Colorationen fielen im VKI-Test durch – günstige Produkte lieferten die besseren Farbergebnisse. Montage: iStock/Deagreez, Hersteller Teure Blondierung floppt VKI-Test: Luxus-Farbe sorgt für rosa Überraschung Ausgerechnet die teuersten Produkte des VKI-Tests mit elf Blondierungen versagten. Günstige Haarfarben lieferten die besten Ergebnisse. Von Heute Life 19.11.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer für eine schöne blonde Mähne tief in die Tasche greift, erlebt womöglich eine böse Überraschung. Denn ausgerechnet die teuersten Haarfarben im Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) fallen krachend durch. Statt des versprochenen Hellblonds landeten bei manchen Testergebnissen braune oder sogar rosa-violette Farbtöne auf den Haaren.

Gemeinsam mit der deutschen Stiftung Warentest nahm der VKI elf blonde Intensivcolorationen für die Anwendung zu Hause unter die Lupe. Das ernüchternde Ergebnis: Kein einziges Produkt schaffte eine bessere Bewertung als "durchschnittlich".

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26 Euro für ein enttäuschendes Ergebnis

Besonders bitter fällt das Urteil für zwei hochpreisige Anbieter aus: Shyne Professional Keratin Color um 26 Euro und WeColour Haarfarbe um 20 Euro. Beide versprechen professionelle Farbergebnisse für daheim. Im Praxistest lagen die tatsächlichen Farbergebnisse allerdings so weit neben den Herstellerangaben, dass die weiteren Untersuchungen abgebrochen wurden.

Das versprochene Hellblond blieb aus. Stattdessen zeigten sich teilweise braune beziehungsweise rosa-violette Haarpartien. Für beide Produkte gab es deshalb das Urteil "nicht zufriedenstellend".

Billig schlägt teuer

Ganz anders sieht es bei den günstigeren Produkten aus. Die beiden Testsieger kosten gerade einmal 2,45 und 6,45 Euro. Sie überzeugten vor allem bei Farbtreue, gleichmäßiger Färbung und der Abdeckung grauer Haare. Allerdings reicht auch ihre Leistung insgesamt nur für die Note "durchschnittlich".

„Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren.“

"Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren", warnt VKI-Expertin Birgit Schiller. Besonders problematisch sei, dass zahlreiche Colorationen den versprochenen Farbton verfehlen. Der Preis allein sei also kein Garant für ein gelungenes Blond.

Das sind die Testsieger i ?

Farbe hält, Umwelt leidet

Immerhin bei der Haltbarkeit gibt es gute Nachrichten: Die meisten getesteten Produkte hielten ihre Farbe auch nach zahlreichen Haarwäschen weitgehend. Weniger erfreulich ist hingegen die Umweltbilanz. Sämtliche untersuchten Colorationen enthalten schwer biologisch abbaubare Stoffe, die beim Auswaschen ins Abwasser gelangen können.

Der VKI rät deshalb, Farbreste keinesfalls in den Abfluss zu schütten, sondern im Restmüll zu entsorgen.