i Florentina Leitner verbindet märchenhafte Fantasie mit österreichischen Einflüssen. Mario Ilić Designerin Florentina Leitner "Nicht für jeden!" – Märchenhafte Mode verzaubert Stars Mit märchenhaften Kreationen und einer Prise Ironie erobert Florentina Leitner die internationale Modewelt. Die Austro-Designerin über große Träume. Von Christine Scharfetter 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Florentina Leitner hat Grund zum Feiern: Die in Antwerpen lebende österreichische Designerin wurde bei den Austrian Fashion Awards mit dem Modepreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Seit elf Jahren lebt und arbeitet sie in Belgien, von dort aus hat sie sich längst einen Namen in der internationalen Modeszene gemacht. Zweimal jährlich präsentiert sie ihre Kollektionen auf der Paris Fashion Week, entwirft Bühnenlooks für K-Pop-Stars und darf Lady Gaga, Kylie Jenner, Ellie Goulding und Zara Larsson zu ihren Fans zählen.

Mit ihrem Label hat Leitner eine unverwechselbare Welt zwischen märchenhafter Fantasie, verspielter Weiblichkeit und einer Prise Ironie geschaffen. Dass ihre österreichischen Wurzeln dabei eine wichtige Rolle spielen, zeigt ihre Frühjahr-Sommer-Kollektion 2027: Diese ist von "The Sound of Music", dem Salzkammergut und persönlichen Erinnerungen an die Heimat inspiriert. Im Gespräch erzählt die Designerin, warum Mode Geschichten erzählen muss, weshalb ihre Entwürfe immer auch eine saure Seite haben dürfen und welchen großen Traum sie sich als Nächstes erfüllen möchte.

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"Der Ball rollt": Österreichs Mode im Aufwind

Du hast den Modepreis der Stadt Wien bei den Austrian Fashion Awards gewonnen. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?

Anerkennung von meinem Heimatland Österreich. Ich lebe nun seit elf Jahren in Belgien, fühle mich aber natürlich noch immer im Kreativsektor in Wien und im ganzen Land sehr zu Hause. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in mein Heimatland zurückkehren kann.

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Wenn du auf die österreichische Modeszene blickst: Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Ich war sehr erfreut, während der Award Show so viele neue Talente zu entdecken. Einige kannte ich bereits, aber andere haben mich Neues entdecken lassen – sehr spannend! Eines meiner ersten Praktika absolvierte ich beim Wiener Label "Wendy & Jim". Ich finde, es gab schon immer einzelne spannende, coole Wiener Labels, und neue scheinen dazuzukommen. Das finde ich sehr gut.

Was braucht es deiner Meinung nach, damit österreichische Designerinnen und Designer international noch sichtbarer werden?

Ich selbst zeige seit den vergangenen vier Jahren zweimal jährlich auf der Paris Fashion Week. Auch Wendy & Jim haben das damals gemacht, um Austrian Fashion ein internationales Podium zu geben. Andere neue Namen folgen, und die Austrian Fashion Association hält seit letztem Oktober auch einen Pariser Showroom für österreichische Marken. Der Ball rollt.

Zwischen Märchenwelt und süß-saurer Ironie

Du hast dir mit deinem Label eine sehr eigene, fast märchenhafte Welt geschaffen. Wann hast du gemerkt, dass du genau diese Welt erzählen möchtest?

Fantasie und Storytelling waren schon immer wichtig in meiner Arbeit. Mode sollte tragbar sein, aber auch eine Geschichte erzählen und zum Träumen anregen. Die Kollektionen, die ich kreiere, zeigen Pieces, die ich selbst gerne trage, aber auch solche, die ich an anderen gerne sehe.

„Mode sollte tragbar sein, aber auch eine Geschichte erzählen und zum Träumen anregen.“

Deine Mode ist sehr feminin und verspielt, hat aber oft auch eine dunkle oder ironische Seite. Warum?

Weil alles zwei Seiten hat und ich gerne einen Bruch in meiner Arbeit habe – nicht nur zu viel Süßes, sondern auch Saures, um alles zu balancieren.

Deine aktuelle Kollektion "You Are a Star" beschäftigt sich mit Träumen und dem Wunsch, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Wovon hast du immer geträumt?

Mein Traum war es zunächst, Regie beim Film zu machen und meine eigenen Drehbücher und Geschichten zu schreiben. Ich habe dann aber entdeckt, dass man mit Mode dasselbe machen kann – Charakterbildung und Szenografie. Außerdem liebe ich es, die Filme gemeinsam mit meinem Freund Jens Burez zu drehen und zu schneiden.

Wie viel von deiner eigenen Persönlichkeit steckt in dem sogenannten "Florentina Leitner Girl"?

Ziemlich viel. Ich trage die Kleidung selbst gerne und mixe sie mit meinem eigenen Kleiderschrank. Natürlich designe ich auch viel für spezielle Anlässe, etwa Bühnenlooks für K-Pop-Stars. Diese Kleider würde ich selbst auch gerne tragen, allerdings würde ich sie eher für den Alltag stylen – mit Jeans und Hoodies. (lacht) Dressing Up und Dressing Down – ich denke, das ist der Schlüssel, je nach Anlass.

Zum ersten Mal "The Sound of Music"

Du lebst und arbeitest in Antwerpen, hast aber deine Wurzeln in Österreich. Wie präsent ist deine österreichische Herkunft heute noch in deiner Arbeit?

In letzter Zeit sehr präsent: Meine Frühjahr-Sommer-Kollektion 2027 war von "The Sound of Music" und meiner Zeit im Sommer im Salzkammergut inspiriert. Österreich hat sehr viel Kultur und wunderschöne Plätze, die mich immer wieder in meiner Arbeit inspirieren.

Warum hast du ausgerechnet "The Sound of Music" in deiner Kollektion für den kommenden Sommer verarbeitet?

Im Jänner 2026 lief der Film im belgischen Fernsehen, und ich hatte ihn davor noch nie gesehen. Ich dachte: Now or never – und fand ihn sehr entzückend. Ich war auch schon länger nicht mehr in Wien bei meiner Familie und meinen Freunden gewesen und habe mich direkt auf den Sommer mit allen im Salzkammergut gefreut. Das war dann der Start meiner Frühjahr-Sommer-Kollektion.

Das nächste große Ziel

Wie schafft man es, als unabhängiges Label eine so starke kreative Handschrift zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlich zu wachsen?

Meine Marke ist nicht für jeden, aber ich habe meine Nischen-Community gefunden, die mich sehr unterstützt und mit mir wächst.

„Meine Marke ist nicht für jeden, aber ich habe meine Nischen-Community gefunden.“

Gibt es etwas, das du als Designerin heute anders machst als noch vor drei oder vier Jahren?

Mir war vieles damals noch nicht bewusst, und ich lerne noch immer jeden Tag wichtige neue Dinge dazu. Es ist wichtig, von Anfang an ordentlich zu arbeiten und sein Archiv zu bewahren.

Wenn du fünf Jahre in die Zukunft blickst: Was wäre etwas, bei dem du sagen würdest, jetzt habe ich wirklich mein nächstes Level erreicht?

Einen eigenen Store zu eröffnen.