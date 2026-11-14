i Auch Kylie Jenner setzte bei der LACMA+-Gala mit einer funkelnden Quaste am Kleid ein modisches Statement. APA-Images / AFP Getty / MONICA SCHIPPER Da baumelt was! Von der Gardine auf den Laufsteg: Quasten sind zurück Was früher an Omas Vorhängen baumelte, hängt jetzt an den angesagtesten Outfits. Quasten erleben ein Revival – und sind jetzt cooler denn je. Von Artiola Zhabota 14.11.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es gar kein neues Outfit, um frischen Wind in die Garderobe zu bringen. Eine schlichte Tasche, ein einfaches Kleid oder die Lieblingsjeans – und plötzlich baumelt da etwas, das alle Blicke auf sich zieht: Quasten sind zurück! Was früher an Vorhängen hing oder an Hippie-Taschen baumelte, gehört jetzt zu den angesagtesten Details der Modewelt.

Von der Vorhangkordel auf den Catwalk

Dabei haben Quasten eine erstaunlich lange Modegeschichte. Schon vor Jahrhunderten schmückten kunstvolle Verzierungen aus Seide, Baumwolle oder Metallfäden die Kleidung wohlhabender Menschen. In den wilden 1920er-Jahren sorgten sie an Kleidern und langen Halsketten für glamouröse Auftritte, später wurden sie zum Markenzeichen des lässigen Boho-Stils. Jetzt feiern die kleinen Hingucker ihr großes Comeback – allerdings deutlich eleganter als früher: Statt ausschließlich an Wildledertaschen oder Hippie-Westen zu hängen, schmücken sie heute edle Röcke, Gürtel, Ohrringe und Handtaschen.

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Sogar Miranda Priestly macht mit

Dass Quasten längst wieder auf dem Mode-Radar sind, zeigen auch die großen Designer. Alaïa präsentierte einen auffälligen grünen Rock mit übergroßen Quasten, bei Balmain baumelten lange Exemplare von einem Gürtel. Auch Labels wie Chloé, Loewe und Bottega Veneta haben das verspielte Detail für sich entdeckt. Sogar Filmikone Miranda Priestly setzt ein modisches Ausrufezeichen: In "Der Teufel trägt Prada 2" trägt die von Meryl Streep gespielte Chefredakteurin eine aufwendig verzierte Jacke von Dries Van Noten mit auffälligen Quasten.

Der Reiz liegt vor allem in der Bewegung: Bei jedem Schritt schwingen die Verzierungen mit und lassen selbst zurückhaltende Looks lebendiger wirken. Anders als Fransen, die meist als lose Fäden entlang einer Kante verlaufen, bestehen Quasten aus gebündelten, zusammengefassten Fäden.

So trägt man den Trend im Alltag

Das Beste daran: Man muss sich nicht gleich von Kopf bis Fuß mit Quasten behängen. Schon eine Handtasche mit baumelndem Anhänger oder ein Paar lange Ohrringe kann ein schlichtes Outfit aufwerten. Besonders schön wirkt der Trend zu ruhigen Farben und klaren Schnitten. Ein weißes T-Shirt, Jeans und eine lange Quastenkette? Funktioniert. Ein schlichtes schwarzes Kleid mit auffälligen Ohrringen? Ebenso.

Wer es ausgefallener mag, greift zu Röcken mit beweglichen Verzierungen oder einem Gürtel mit langen Quasten. Wichtig ist nur, dem besonderen Detail genügend Raum zu geben.