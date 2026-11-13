i Die glamourösen Kleider von Juergen Christian Hoerl begeisterten mit eleganten Schnitten, raffinierten Details und einer Extraportion Sinnlichkeit. LAURA SCHAGOWETZ In Luxushotel Wiener Star-Designer macht Weihnachten zum Mode-Event Ein funkelnder Christbaum, elegante Roben & Promis: Im Mandarin Oriental wurde die Weihnachtszeit mit jeder Menge Glamour eingeläutet. Von Artiola Zhabota 13.11.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit hat in Wien ihren ersten großen Glamour-Auftritt hingelegt! Während draußen die Temperaturen sinken, wurde es im Wiener Mandarin Oriental am 11. November besonders festlich. Zwischen funkelndem Christbaum, eleganten Roben und prominenten Gästen verwandelte Modedesigner Juergen Christian Hoerl das Luxushotel in eine Bühne voller Weihnachtszauber. Dabei stand nicht nur die festliche Stimmung im Mittelpunkt: Der Wiener Couturier hatte auch eine ganz besondere Premiere im Gepäck.

Wiener Designer enthüllt neue Kollektion

Mit seiner neuen Kollektion "Sensuality 26/27" sorgte Hoerl für den modischen Höhepunkt des Abends. Erstmals präsentierte der Designer seine Kreationen einem ausgewählten Publikum und setzte dabei auf feminine Silhouetten, raffinierte Schnitte und jede Menge Eleganz. Doch bevor die Models ihre neuen Looks zeigten, wartete bereits der nächste Hingucker. Denn auch der prachtvolle Weihnachtsbaum im Restaurant- und Barbereich Atelier 7 trug die Handschrift des Designers.

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Promi-Auflauf und Couture im Luxushotel i ?

Gemeinsam mit den Gästen wurde der Christbaum feierlich zum Leuchten gebracht. Damit war die Weihnachtssaison im Mandarin Oriental offiziell eröffnet.

Diese Promis ließen sich das Spektakel nicht entgehen

Für den passenden Society-Faktor war ebenfalls gesorgt. Unter den Gästen tummelten sich zahlreiche bekannte Gesichter aus der heimischen Kunst-, Kultur- und Modeszene. Mit dabei waren unter anderem die Schauspielerinnen Hilde Dalik und Elke Winkens. Auch Starfriseur Hannes Steinmetz erschien gemeinsam mit seiner Ehefrau Vanessa Steinmetz-Bundy. JCH-Geschäftsführer Martin Wagner ließ sich die glamouröse Veranstaltung ebenfalls nicht entgehen.

Der prachtvolle Weihnachtsbaum sorgte im Mandarin Oriental für festlichen Glanz. LAURA SCHAGOWETZ

Champagner, Austern und festliche Genüsse

Mit dem glamourösen Auftakt ist das Weihnachtsprogramm des Luxushotels allerdings noch lange nicht ausgeschöpft. In den kommenden Wochen stehen zahlreiche kulinarische Highlights und entspannende Wellnessangebote auf dem Programm. Im Atelier 7 The Café wird täglich von 14 bis 18 Uhr ein winterlicher Afternoon Tea serviert. Am Abend verwandelt sich der Bereich in eine elegante Oysters & Champagne Bar. Wer es besonders festlich mag, kann sich außerdem auf Adventbrunches in der Atelier 7 Brasserie freuen. Diese finden an den Adventssonntagen sowie an ausgewählten Feiertagen statt.

Zu Weihnachten wird ebenfalls groß aufgetischt: Am 24. und 25. Dezember steht ein Sechs-Gänge-Menü auf dem Programm. Zum Jahreswechsel soll ein exklusives Acht-Gänge-Silvestermenü für einen genussvollen Abschluss sorgen.