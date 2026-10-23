i Kylie Jenner wünscht sich eine Zukunft mit Timothée Chalamet. Brad Penner-Imagn Images/REUTERS Timothée Chalamet zögert Verlobungs-Druck! Kylie Jenner will endlich heiraten Seit drei Jahren sind Reality-Star Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet ein Paar. Jetzt soll sie ihn zu einem Antrag drängen. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als drei Jahren Beziehung soll Kylie Jenner von einer Verlobung mit ihrem Freund Timothée Chalamet träumen. Doch der Hollywood-Star fühlt sich offenbar noch nicht bereit dafür.

Laut einem Insider soll die 29-jährige Unternehmerin ihrem Partner ihre Zukunftsvorstellungen unmissverständlich mitgeteilt haben. Sie setze ihn unter Druck, den nächsten großen Schritt zu wagen.

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Das berichtet "Promiflash" unter Berufung auf "Page Six". Demnach sei ein Antrag in nächster Zeit eher aufgrund des Drucks zu erwarten und nicht, weil Chalamet wirklich bereit dafür ist.

Er sagte bei einer Interview-Frage klar "Ja, ja"

Dass der 30-jährige Schauspieler eine Hochzeit grundsätzlich ablehnt, stimmt allerdings nicht. Bei einem Promotiontermin für seinen Film "Marty Supreme" in London wurde er gefragt, ob er jemals heiraten wolle. Nach einem Scherz über die persönliche Frage antwortete er begeistert: "Ja. Ja."

Zusätzlichen Druck soll es durch Kylies Schwester Kendall geben. Die Unternehmerin empfinde "etwas Eifersucht und Frustration" bei der Vorstellung, dass Kendall trotz ihrer jüngeren Beziehung zuerst verlobt sein könnte.

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Laut dem Insider halten es nahestehende Personen aber für möglich, dass die beiden früher heiraten als erwartet. Für eine Verlobung sollte Timothee allerdings ganz von selbst bereit sein.