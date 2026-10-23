Verlobungs-Druck! Kylie Jenner will endlich heiraten

Nach mehr als drei Jahren Beziehung soll Kylie Jenner von einer Verlobung mit ihrem Freund Timothée Chalamet träumen. Doch der Hollywood-Star fühlt sich offenbar noch nicht bereit dafür.
Laut einem Insider soll die 29-jährige Unternehmerin ihrem Partner ihre Zukunftsvorstellungen unmissverständlich mitgeteilt haben. Sie setze ihn unter Druck, den nächsten großen Schritt zu wagen.
Das berichtet "Promiflash" unter Berufung auf "Page Six". Demnach sei ein Antrag in nächster Zeit eher aufgrund des Drucks zu erwarten und nicht, weil Chalamet wirklich bereit dafür ist.
Dass der 30-jährige Schauspieler eine Hochzeit grundsätzlich ablehnt, stimmt allerdings nicht. Bei einem Promotiontermin für seinen Film "Marty Supreme" in London wurde er gefragt, ob er jemals heiraten wolle. Nach einem Scherz über die persönliche Frage antwortete er begeistert: "Ja. Ja."
Zusätzlichen Druck soll es durch Kylies Schwester Kendall geben. Die Unternehmerin empfinde "etwas Eifersucht und Frustration" bei der Vorstellung, dass Kendall trotz ihrer jüngeren Beziehung zuerst verlobt sein könnte.
Laut dem Insider halten es nahestehende Personen aber für möglich, dass die beiden früher heiraten als erwartet. Für eine Verlobung sollte Timothee allerdings ganz von selbst bereit sein.