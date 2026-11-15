i Das Wundermittel des "Notox" – Argireline. iStock Argireline, Peptide & Co. "Notox" – was diese Botox-Alternative wirklich kann Faltenfrei ganz ohne Nervengift? Darum setzen immer mehr Skincare-Fans auf diese Beauty-Formel. Von Heute Life 15.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange war Botox der Goldstandard in Sachen "Faltenbehandlung", doch die Zeiten ändern sich. Immer mehr Beauty-Affine suchen nach sanften, natürlichen Alternativen zur Nervengift-Spritze. Für die könnte es endlich die heiß gesuchte Lösung geben, denn Notox verspricht genau das: glattere Haut ohne Nadeln, Ausfallzeit oder super künstlichen Look. Was hinter dem Bio-Botox steckt.

Was macht Notox?

"Bei Notox, bei dem mit dem Wirkstoff Argireline gearbeitet wird, handelt es sich um eine moderne, meist nicht-invasive Antwort auf klassische Anti-Aging-Behandlungen wie Botox. Argireline ist ein hochwirksames Peptid, das Mimikfältchen sichtbar mildern kann, ohne die Muskulatur zu lähmen. Es wirkt gezielt auf die Nervenimpulse, die für Muskelkontraktionen verantwortlich sind, allerdings deutlich sanfter als Botox", so Daniela Graci, Hautpflege-Expertin, gegenüber "Harper's Bazaar".

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Das Peptid schwächt also die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel, sodass sich die Muskulatur weniger stark anspannt. Dadurch wirkt die Haut entspannter und feine Fältchen verschwinden. Notox kann verschieden angewendet werden: So wird der Wirkstoff in vielen Kosmetikpraxen und Ordinationen bei Microneedling-Sessions verwendet - dabei werden Argireline sanft in die Haut "reingepikst". Auch Injektionen, wie mit Botox, sind mit dem Peptid möglich: In solchen Fällen ist oft von Bio-Botox die Rede. In Hautpflegeprodukten, wie von "The Ordinary", kann man Seren mit dem gehypten Wirkstoff finden.

Botox vs. Notox

Im Gegensatz zu einer klassischen Botox-Behandlung braucht man beim Notox keinen minimalinvasiven Eingriff. "Während Botox per Injektion Muskeln gezielt blockiert, setzt Argireline als Schlüsselwirkstoff in Notox-Produkten oder -behandlungen auf einen ähnlichen Effekt, der sich allerdings auch rein äußerlich und ohne Eingriff erzielen lässt", so die Gründerin der "Aesthetics Medical"-Praxis in Zürich.

Unterschiede zeigen sich auch im Ergebnis: "Die Gesichtszüge bleiben nach einer Notox-Behandlung lebendig, der Ausdruck authentisch, aber die typischen Mimikfältchen, beispielsweise auf der Stirn oder um die Augen, werden sichtbar geglättet." Laut Graci mag Notox deshalb die perfekte Wahl für diejenigen sein, die ein natürliches Ergebnis möchten und nicht sich mit Spritzen befassen möchten.

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Ist es langanhaltend?

Die Wirkung von Argireline in Kosmetika ist abhängig von der Peptid-Konzentration und der Regelmäßigkeit der Anwendung. "Denn anders als Botulinumtoxin entfaltet Argireline seine Wirkung in der Hautpflege kumulativ: Je konsequenter es in die Pflegeroutine integriert wird, desto stabiler und nachhaltiger ist das Ergebnis. Viele meiner Kunden nutzen Argireline-Produkte längst als festen Bestandteil ihrer täglichen "Better-Aging"-Routine, denn es wirkt, ohne zu überfordern", erzählt die Beauty-Expertin dem Modemagazin.

Wer sich einer Bio-Botox-Spritze unterzieht, bekommt ein strafferes, frischeres Hautbild bereits nach einigen Tagen zu Gesicht. Das endgültige Resultat lässt sich nach zwei Wochen bewundern. Besonders lang halten tut es nicht - nach sechs Monaten lässt der Effekt nach. Beim Microneedling mit der Botox-Alternative wird Geduld gefordert: Meist sind mehrere Behandlungen im Abstand von wenigen Wochen notwendig, um ein schönes Ergebnis zu schaffen, das mehrere Monate anhält.