i Charlize Theron bei den Governors Awards 2026 in Los Angeles. APA-Images / AP / Jordan Strauss Governors Awards 2026 Star des Outfits: Charlize Theron zeigt ihren BH Rotes Kleid, sichtbarer Leder-BH: Charlize Theron setzt bei den Governors Awards auf einen Dessous-Trend. Von Christine Scharfetter 17.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

BH-Blitzer auf dem roten Teppich? Was früher als modischer Fauxpas galt, ist längst zum gewollten Statement geworden. Bei den Governors Awards 2026 in Los Angeles bewies Charlize Theron jetzt eindrucksvoll, wie elegant ein eigentlich gewagter Dessous-Look sein kann. Die Schauspielerin setzte auf ein feuerrotes Kleid mit einem Detail, das garantiert nicht übersehen werden sollte: einen BH, der ganz bewusst hervorblitzte.

Die 51-jährige Schauspielerin erschien in einem bodenlangen, knallroten Kleid von Tom Ford, das mit tiefem Ausschnitt und einem hohen Beinschlitz bereits alle Blicke auf sich zog. Doch das eigentliche Highlight lag darunter – und war alles andere als versteckt. Ein roter Leder-BH blitzte unter dem Kleid hervor und wurde kurzerhand zum festen Bestandteil des Abendlooks.

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Exposed Bra: Vom Fashion-Fauxpas zum Trend

Der sogenannte "Exposed Bra"-Trend ist längst kein Geheimtipp mehr. Dabei wird der BH nicht mehr unter der Kleidung versteckt, sondern bewusst in Szene gesetzt. Was im Alltag schnell nach einem Styling-Unfall aussehen könnte, bekommt mit der richtigen Kombination auf dem roten Teppich eine völlig neue Wirkung.

Charlize Theron macht den BH zum Hingucker: Bei den Governors Awards 2026 kombiniert sie ein rotes Abendkleid mit einem sichtbaren Leder-BH. APA-Images / AP / Jordan Strauss

Charlize Theron zeigt, worauf es dabei ankommt: Der sichtbare BH muss nicht wie ein Fremdkörper wirken, sondern sollte harmonisch in das gesamte Outfit integriert sein. Auch bei den Accessoires bewies Theron ein sicheres Gespür. Schwarze High Heels, funkelnde Diamantohrringe und rote Lippen komplettierten den Look. Ihre blonden Haare trug sie streng nach hinten zu einem eleganten Dutt frisiert. So blieb der Blick auf dem roten Kleid und dem ungewöhnlichen BH-Ausschnitt.

Skulpturen und verspielte Eleganz

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Neben Charlize Theron sorgten zahlreiche weitere Promis für Gesprächsstoff. Zendaya setzte auf ein skulpturales Bronze-Kleid aus dem Archiv des britischen Designers Giles Deacon, während Tessa Thompson in einer extravaganten Kreation von Schiaparelli für Aufsehen sorgte. Penélope Cruz blieb ihrem Faible für große Modehäuser treu und erschien in Chanel. Florence Pugh wiederum setzte mit einem romantischen Valentino-Kleid auf verspielte Eleganz.