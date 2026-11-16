i Die Mexikanerin Fátima Bosch macht Platz für ihre Nachfolgerin. APA-Images / AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA Krönungs-Kracher Neue Miss-Universe-Krone funkelt mit 3.150 Diamanten Vorne funkeln über 3.000 Edelsteine, hinter den Kulissen gibt es Wirbel: Bei dem größten Schönheitswettbewerb liegen Glanz und Drama nah beieinander. Von Heute Life 16.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausende Diamanten, kostbares Weißgold und ein Glanz, der alle Blicke auf sich zieht: Bei der Wahl zur Miss Universe wird heuer nicht nur die schönste Frau gekürt. Auch die neue Krone ist ein echter Hingucker. Doch während das Schmuckstück für Glamour sorgt, gibt es hinter den Kulissen jede Menge Wirbel.

3.150 Diamanten für die neue Schönheitskönigin

Wenn am 24. November in San Juan auf Puerto Rico die neue Miss Universe gekrönt wird, wartet ein außergewöhnliches Schmuckstück auf die Siegerin. Die eigens zum 75. Jubiläum entworfene Krone besteht aus 18-karätigem Weißgold und ist mit unglaublichen 3.150 Diamanten im Brillantschliff besetzt. Ihr Name: "The Radiance of an Eternal Legacy", auf Deutsch "Der Glanz eines ewigen Erbes".

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Drei Diamanten mit besonderer Botschaft

So prachtvoll die Krone aussieht, so viel Symbolik steckt dahinter. Drei besonders auffällige Diamanten stehen für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Schönheitswettbewerbs. Der linke Stein erinnert an frühere Titelträgerinnen, der rechte würdigt Frauen, die heute etwas bewegen. Der größte Diamant in der Mitte soll die kommenden Generationen symbolisieren.

Hinter dem Glamour brodelt es

Doch so makellos die neue Krone glänzt, so turbulent geht es hinter den Kulissen zu. Der traditionsreiche Schönheitswettbewerb, der seit 1952 ausgetragen wird, steckt seit Längerem in Schwierigkeiten. Zwischen den beiden Miteigentümern, einer thailändischen Unternehmerin und einem mexikanischen Geschäftsmann, herrscht ein erbitterter Machtkampf. Hinzu kommen Ermittlungen gegen beide in ihren jeweiligen Heimatländern.

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe gegen den mexikanischen Geschäftsmann. In seiner Heimat liegen Haftbefehle gegen ihn vor, unter anderem wegen des Verdachts auf Geldwäsche, organisierte Kriminalität sowie Benzin- und Waffenschmuggel. Die Vorwürfe stehen allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Schönheitswettbewerb.