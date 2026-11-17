i Prinzessin Kate bei ihrem Besuch in Mumbai. APA-Images / PA / Aaron Chown Überraschend erschwinglich Prinzessin Kate zeigt sich mit der It-Bag des Jahres Kate setzt auf DeMellier: Die It-Bag des Jahres ist leistbar – und hat ein nachhaltiges Upgrade aus Reisstroh bekommen. Von Christine Scharfetter 17.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinzessin Kate hat wieder einmal ein Händchen für Trends – und beweist, dass begehrte Designer-Handtaschen nicht zwangsläufig ein Vermögen kosten müssen. Bei ihrem Besuch in Mumbai sorgte die 44-Jährige nicht nur mit ihrem eleganten Look für Aufsehen, sondern auch mit ihrer außergewöhnlichen Handtasche. Dahinter steckt das britische Label DeMellier, dessen Modelle längst zu den begehrtesten Accessoires der internationalen Promi-Welt zählen. Die Überraschung: Die It-Bag des Jahres ist für Luxusverhältnisse durchaus erschwinglich.

Diese Tasche lieben die Stars

Ob Meryl Streep, Reese Witherspoon, Katie Holmes oder Emily Ratajkowski: Sie alle wurden bereits mit Taschen von DeMellier gesichtet. Auch Anne Hathaway, Emily Blunt, Simone Ashley, Kristen Bell und Renée Zellweger gehören zu den prominenten Namen, die mit Designs des Londoner Labels in Verbindung gebracht werden. Besonders gefragt ist das Model "The Hudson" in allen Größen.

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Was die Taschen von DeMellier so begehrt macht? Statt großer Logos und auffälliger Verzierungen setzt das Haus auf klare Formen, zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung. Die Modelle funktionieren im Alltag ebenso wie beim eleganten Abendauftritt.

Kate kann von DeMellier nicht genug bekommen

Dass Prinzessin Kate ein Faible für die Marke hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder wurde sie mit unterschiedlichen Modellen von DeMellier fotografiert. Besonders häufig greift sie zur "Small Hudson" aus braunem Wildleder. Auch die "Nano Montreal" zählt zu ihren bisherigen Favoriten.

Bei dieser Tasche handelt es sich um eine Sonderanfertigung - die Modell aus Leder sind jedoch um 495 Euro erhältlich. Montage: APA-Images / PA / Aaron Chown, DeMellier

Jetzt sorgt sie jedoch mit einer ganz besonderen Variante für Schlagzeilen: Während ihres Aufenthalts in Mumbai trug die Prinzessin von Wales eine eigens angefertigte Version der "Small Hudson" in einem eleganten Bordeaux-Ton. Kombiniert mit einem leuchtend blauen Kleid von Roksanda wurde die Tasche zum besonderen Hingucker. Und diesmal steckt hinter dem Accessoire noch eine bemerkenswerte Geschichte.

Reisstroh statt Leder: Kates Tasche mit Umweltbotschaft

Anlässlich des Earthshot Prize 2026 in Mumbai präsentierte Kate eine außergewöhnliche Sonderanfertigung, die in Zusammenarbeit zwischen DeMellier und dem indischen Materialtechnologie-Unternehmen SurpRice entstanden ist. Das Besondere: Die Tasche besteht nicht aus herkömmlichem Leder, sondern aus einem innovativen Material auf Basis von Reisstroh.

"SurpRice ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungsarbeit indischer Wissenschaftler", erklärte Gründer Dr. R. Sri Ram. Das Material soll nicht nur eine umweltfreundlichere Alternative bieten, sondern auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt für die Landwirtschaft haben.

Ziel ist es, eine Alternative zu Materialien wie PVC und PU zu schaffen. Der Rohstoff dafür fällt in der Landwirtschaft ohnehin an: Reisstroh bleibt nach der Ernte auf den Feldern zurück und wird häufig verbrannt. Das neue Material soll diese Praxis reduzieren, dadurch CO₂-Emissionen vermeiden helfen und gleichzeitig den Bauern eine zusätzliche Einkommensquelle eröffnen.

Luxus, der nicht unerschwinglich sein muss

Und was kostet der royale Taschenliebling? Die reguläre "Small Hudson" von DeMellier ist laut Hersteller in der klassischen Ledervariante erhältlich und wird für rund 495 Euro angeboten. Die maßgefertigte Reisstroh-Version, die Kate in Mumbai trug, ist hingegen ein Einzelstück und nicht regulär im Handel erhältlich.