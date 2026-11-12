i Prinzessin Kate mit schokobrauner Mähne beim Besuch im Chase Community Hospital. Reuters; APA Neuer Look für Royal Herbst-Makeover: Prinzessin Kate zeigt neue Haarfarbe Beim Spitalsbesuch in Hampshire zeigt sich Prinzessin Kate mit neuer Haarfarbe. Von den hellen Highlights ist nichts mehr zu sehen. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herbst-Update für die Prinzessin: Beim Besuch im Chase Community Hospital in der südenglischen Grafschaft Hampshire hat Prinzessin Kate (44) am Mittwoch nicht nur mit Babys gespielt, sondern auch mit einem neuen Look überrascht. Ihre Haare trägt sie jetzt in einem warmen, satten Schokoladenbraun.

Die blonden Highlights, mit denen sich Kate zuletzt gezeigt hatte, sind verschwunden. Stattdessen fällt die Mähne in weichen Wellen über die Schultern. Der stufige Schnitt sorgt für Schwung, die vorderen Partien umspielen sanft ihr Gesicht. Ein leichter Seitenscheitel gibt dem Ganzen eine moderne Note.

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Passend zur Jahreszeit

Mit der dunkleren Farbe liegt die Prinzessin voll im Trend: Warme Brauntöne wie Schoko oder Espresso gehören zu den gefragtesten Haarfarben dieses Herbstes. Sie lassen das Haar glänzender und gesünder wirken, ganz ohne aufwendige Strähnchen-Pflege.

Dazu kombinierte Kate einen grau gestreiften Anzug, einen weinroten Rollkragenpulli und die rote Mohnblume zum Gedenken an die gefallenen Soldaten. Ein stimmiger Herbst-Look, der das neue Braun noch besser zur Geltung bringt.