i Königin Silvia musste ihre Termine am Mittwoch absagen. Kirsty O'Connor/Pool via REUTERS Nach Brasilien-Reise Kurzfristige Absagen! Königin Silvia ist krank Plötzlich fehlte sie an der Seite des Königs: Schwedens Königin Silvia musste mehrere Termine absagen. Jetzt erklärt der Hof, warum. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als König Carl XVI. Gustaf (80) am Mittwoch die Türen des Stockholmer Schlosses öffnete, fehlte jemand an seiner Seite: Königin Silvia (82). Eigentlich hätte das Königspaar gemeinsam Gäste der Kinderschutz-Organisation Global Child Forum empfangen sollen. Doch die Königin musste kurzfristig absagen.

Der Grund: eine Erkältung. "Die Königin ist erkältet. Sie war auch bei der heutigen Vorstandssitzung nicht dabei. Sie kuriert sich zuhause aus", bestätigte Hof-Sprecherin Margareta Thorgren dem schwedischen Magazin "Svensk Damtidning". Statt im Schloss blieb Silvia in ihrem Wohnsitz Drottningholm.

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Erst vor Kurzem aus Brasilien zurück

Lange ausfallen soll die gebürtige Deutsche aber nicht. "Wir hoffen, dass sie morgen zurück ist und ihre Termine wahrnehmen kann", so Thorgren. Für Donnerstag stand die Feier zum 30-jährigen Bestehen von "Mentor Sverige" auf dem Programm, einer Organisation, die Silvia selbst gegründet hat.

Die Erkältung kommt nach einem anstrengenden Programm: Erst vor wenigen Tagen war das Königspaar von einer elftägigen Reise nach Brasilien zurückgekehrt, dem Heimatland von Silvias Mutter. Zuletzt war die Königin am Montag bei einem Seminar im Schloss zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal heuer, dass die 82-Jährige wegen einer Erkältung Termine streichen muss. Im Februar verpasste sie deshalb sogar die Olympischen Winterspiele in Mailand, der König reiste damals allein.