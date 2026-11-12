i Marius Borg Hoiby REUTERS/Heiko Junge / NTB Er musste sich selbst wehren Angriff auf Marius – Beamten brauchten 90 Sekunden Schock auf dem königlichen Anwesen Skaugum! Ein fremder Mann soll in das Haus von Marius Borg Høiby (29) eingedrungen sein. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Marius Borg Høiby auf Skaugum unter strengen Auflagen auf seinen Berufungsprozess warten. Doch ausgerechnet dort kam es zu einem beunruhigenden Zwischenfall.

In der Nacht auf Samstag soll ein unbekannter Mann versucht haben, gewaltsam in das Haus des 29-Jährigen einzudringen. Wie norwegische Medien berichten, hämmerte der Mann zunächst gegen die Eingangstür und trat dagegen.

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Als Høiby öffnete, soll sich der Fremde an ihm vorbeigedrängt haben.

Marius muss sich selbst verteidigen

Die Situation eskalierte offenbar innerhalb weniger Sekunden. Laut den Berichten gelang es Høiby, den Eindringling wieder aus dem Haus zu drängen.

Darum geht es im Prozess gegen Marius Borg Høiby i ?

Anschließend verständigte er die Polizei.

Die Beamten sollen bereits rund 90 Sekunden später eingetroffen sein und den Mann festgenommen haben. Er wurde später wieder freigelassen.

Der norwegische Polizeisicherheitsdienst PST bestätigte eine Festnahme in der Nähe von Høibys Wohnhaus. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls machte die Behörde keine näheren Angaben.

Warum griff der Personenschutz nicht ein?

Besonders brisant ist der Ort des Geschehens. Skaugum ist schließlich die offizielle Residenz von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit.

Das Anwesen wird von Sicherheitskräften geschützt. Allerdings liegt das Haus, in dem Marius lebt, laut Medienberichten außerhalb jenes Bereichs, der unmittelbar vom königlichen Personenschutz überwacht wird.

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Damit stellt sich die Frage, wie ein Fremder überhaupt bis zur Eingangstür gelangen konnte.

Nach dem Zwischenfall wird über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Welche konkreten Änderungen vorgenommen wurden, ist öffentlich allerdings nicht im Detail bestätigt.

Anwalt spricht von ernstem Vorfall

Auch Høibys Verteidigung reagierte auf die Geschehnisse.

Sein Anwalt Alexander Greaker bezeichnete den Vorfall gegenüber der norwegischen Zeitschrift "Se og Hør" als äußerst ernst und unangenehm.

Die Situation ist für den 29-Jährigen besonders ungewöhnlich: Wegen seiner Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel kann er seinen Wohnort nicht einfach verlassen.

Seit Juli lebt er unter strengen Auflagen auf Skaugum. Regelmäßige Kontrollen und Einschränkungen seiner Bewegungsfreiheit bestimmen seinen Alltag.

Marius bleibt weiterhin unter Hausarrest

Unterdessen musste Høiby auch vor Gericht eine weitere Niederlage hinnehmen.

Am Dienstag wies Norwegens Oberster Gerichtshof seine Beschwerde gegen die fortgesetzte Untersuchungshaft zurück.

Damit muss der Sohn von Mette-Marit vorerst weiterhin eine elektronische Fußfessel tragen. Die aktuelle Haftentscheidung gilt bis zum 30. November.

Høiby war im Juni unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen mehrere Schuldsprüche hat er Berufung eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Berufungsverhandlung soll im Februar 2027 beginnen.