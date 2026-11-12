i König Haakon und Marius bei einem Familienfoto im Jahr 2013. REUTERS/Haakon Mosvold Larsen/NTB Scanpix/Pool Marius' Festnahme 2024 Akten enthüllen: Haakon traf Absprache mit Polizei Neue Unterlagen zeigen: König Haakon wusste vorab von der Festnahme seines Stiefsohns Marius Borg Høiby, und griff selbst zum Telefon. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details zur ersten Festnahme von Marius Borg Høiby (29): Wie aus Unterlagen hervorgeht, die norwegischen Zeitungen wie "VG" und "Aftenposten" vorliegen, wusste König Haakon (53), damals noch Kronprinz, bereits vorab, dass die Polizei seinen Stiefsohn festnehmen wollte. Und er rief selbst bei der Polizei an.

Es ist der 4. August 2024: Gegen Mittag erfährt die Polizei in Oslo, dass Marius in der Nacht gegen eine Ex-Freundin gewalttätig geworden sein soll. Um 13.40 Uhr fällt die Entscheidung, ihn festzunehmen.

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Wenig später informiert der Hofchef per SMS Haakon und Königin Mette-Marit (53) über den Verdacht. Nach mehreren Telefonaten einigen sich das damalige Kronprinzenpaar und der Hofchef darauf, dass Haakon einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes PST kontaktieren soll, der für den Personenschutz der Royals zuständig ist.

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"Die Polizei wird Marius festnehmen"

Um 15.29 Uhr greift Haakon zum Telefon. "Die Polizei wird Marius festnehmen", soll er laut den Akten gesagt haben. Dann fragt er, ob sich sein Stiefsohn selbst bei der Polizei melden dürfe. Der Mitarbeiter gab später an, überrascht gewesen zu sein, dass Haakon bereits Bescheid wusste. Wer dem Kronprinzenpaar von der geplanten Festnahme erzählt hatte, ist bis heute nicht geklärt.

Die Polizei willigte ein und vereinbarte mit Marius einen Treffpunkt: eine Schule ganz in der Nähe von Skaugum, dem damaligen Wohnsitz der Familie. Etwa zehn Minuten nach dem Anruf bekam Haakon die Bestätigung. Um 16.10 Uhr wurde Marius dort festgenommen.

Der Vorfall war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Ermittlungen gegen den Sohn von Mette-Marit. Anfang dieses Jahres wurde er wegen Sexualdelikten zu vier Jahren Haft verurteilt.