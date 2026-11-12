i Prinzessin Kate mit der sechs Monate alten Ruby im Chase Community Hospital. APA-Images / Camera Press / ROTA Royal Besuch im Spital Prinzessin Kate verzaubert sogar die allerkleinsten Bei einem Spitalsbesuch spielt Prinzessin Kate mit Müttern und ihren Babys auf dem Boden. Dahinter steckt ein Herzensprojekt. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ganz in ihrem Element: Bei einem Besuch im Chase Community Hospital im südenglischen Bordon hat Prinzessin Kate (44) am Mittwoch mit Babys gespielt. Statt nur zuzuschauen, setzte sich die Frau von Prinz William (44) zu Müttern und ihren Kleinen auf die Krabbeldecke, ließ Bänder baumeln, reichte Beißringe weiter und half sogar beim ersten Puzzle.

Besonders angetan war Kate von der sechs Monate alten Enid. Lächelnd hielt sie den Finger des Mädchens und schwärmte: "Ich liebe ihre Hausschuhe." Mama Amy Raynsford (45) war vom Besuch begeistert. Es sei "wirklich schön" gewesen, die Prinzessin zu treffen, die sich "ehrlich interessiert" habe. Und: "Enid hat sich benommen, also umso besser."

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Frühe Hilfe für Babys

Hinter dem Besuch steckt ein ernstes Anliegen. Kate wollte sich ansehen, wie ein Projekt ihrer Stiftung für frühe Kindheit ausgebaut wird. Dabei achten Gesundheitsfachkräfte bei Routine-Untersuchungen genau darauf, wie Babys bis zum Alter von zwei Jahren Blickkontakt halten, wie ihre Mimik ist und wie aktiv sie sind. So sollen erste Anzeichen von sozialem Rückzug früh erkannt werden, damit Familien rechtzeitig Unterstützung bekommen.

Auch Enid nimmt an dem Programm teil, weil sie zu früh auf die Welt gekommen war. Ihrer Mama habe es sehr geholfen, die Signale ihrer Tochter besser zu lesen, erzählt Raynsford.

Die ersten Lebensjahre von Kindern sind seit Langem Kates großes Herzensthema. Erst im Oktober hatte sie ein weiteres Projekt angekündigt, das untersucht, wie die Natur die emotionale Entwicklung von Babys und Kleinkindern fördern kann.