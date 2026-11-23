i Der liebenswerte Riese sucht ein Zuhause mit viel Platz. TierQuarTier Wien TierQuarTier Wien Sanfter Riese – Beethoven sucht ein neues Zuhause Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beethoven (5) ist ein stattlicher, freundlicher Bernhardiner, der die Nähe zu seinen Menschen liebt und gemütliche Spaziergänge genießt. Der liebenswerte Riese sucht ein Zuhause mit viel Platz, idealerweise einem Garten, bei Menschen, die seine gesellige Art schätzen und sich liebevoll um seine besonderen Pflegebedürfnisse kümmern.

Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

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Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

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Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115

Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116