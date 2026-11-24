i Weißbüschelaffenbabys sollten eigentlich in Tropenwäldern von Baum zu Baum hüpfen dürfen. iStock©Pedro Costa Simeao Tierische Rettung Nur 140 Gramm! Winziges Affenbaby friert im Vogelkäfig Einsam, frierend und ängstlich wurde das winzige Affenbaby Gino aus einem verdreckten Vogelkäfig gerettet. Jetzt hat es endlich wen zum Kuscheln. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte der kleine Gino noch auf dem Rücken seiner Mama durch die Baumkronen klettern, sich in ihr weiches Fell kuscheln und von seiner Familie lernen, wie das Leben als Äffchen funktioniert. Stattdessen fristete der erst etwa fünf Monate alte Krallenaffe ein trauriges Dasein in einem schmutzigen Vogelkäfig in einem Gartenschuppen im Süden Londons. Als die britische Polizei das winzige Geschöpf am 11. November gemeinsam mit Mitarbeitern der Primatenauffangstation "Monkey World" befreite, wog es gerade einmal 140 Gramm.

Seine Schreie gingen durch Mark und Bein

Der Anblick des völlig verängstigten Affenbabys ging auch dem erfahrenen Polizisten Gino Ferrara nahe. Überall habe es nach Fäkalien gerochen, während frei herumlaufende Hunde nahezu ununterbrochen bellten. Dazwischen waren die verzweifelten Schreie des kleinen Äffchens zu hören. Bei Temperaturen von weniger als zehn Grad war eine Lampe über dem Käfig seine einzige Wärmequelle. Die Gefahr, dass das Affenbaby an einer Unterkühlung sterben könnte, war enorm. Zu Ehren seines uniformierten Lebensretters wurde der kleine Primat schließlich auf den Namen "Gino" getauft.

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Endlich ein Rücken zum Festhalten

In der Auffangstation "Monkey World" in der südenglischen Grafschaft Dorset wartete schließlich das wohl schönste Geschenk seines bisherigen Lebens auf Gino: eine Mama! Das erwachsene Schwarzbüscheläffchen "Minty" wurde mit dem kleinen Waisenkind zusammengeführt – und die beiden verstanden sich auf Anhieb. Kaum hatte Gino seine neue Adoptivmama entdeckt, versuchte er bereits, auf ihren Rücken zu klettern. Heute schmiegt sich der kleine Fratz eng an seine Ersatzmama und darf endlich all jene Geborgenheit erfahren, die ihm so lange verwehrt geblieben war.

Affen gehören nicht ins Wohnzimmer

Ganz ausgestanden ist Ginos Leidensgeschichte allerdings noch nicht. Aufgrund der falschen Ernährung und der katastrophalen Haltungsbedingungen zeigt das Affenbaby bereits erste Anzeichen von Rachitis, einer Erkrankung, die zu schmerzhaften Knochenerweichungen führen kann. Die Experten sind jedoch zuversichtlich, dass sich Gino vollständig erholen könnte.

Er ist bereits der 100. Krallenaffe, den "Monkey World" aus dem britischen Heimtierhandel gerettet hat. Eine erschreckende Zahl, die einmal mehr verdeutlicht, welchen Preis exotische Wildtiere für den menschlichen Wunsch nach einem außergewöhnlichen Haustier bezahlen müssen. Gino hingegen darf jetzt endlich das sein, was er von Anfang an hätte sein sollen: ein kleines Affenkind mit einer liebevollen Mama.