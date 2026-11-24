i Die Faltohrbabys sind leider zu einem Leben mit ständigen Schmerzen verdammt - nur damit sie niedlich ausehen. ©ÖTV Tierischer Alarm "Süßes Foto" - Haustiere werden öfter online gekauft Ein Klick ins tierische Glück? Von wegen! Der Österreichische Tierschutzverein warnt vor skrupellosen Händlern im Netz - vor allem vor Weihnachten. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Klick ins tierische Glück? Von wegen! Der Österreichische Tierschutzverein warnt vor skrupellosen Händlern im Netz und appelliert besonders vor Weihnachten an die Vernunft.

Ein entzückender Welpe mit großen Kulleraugen, ein flauschiges Katzenbaby zum vermeintlichen Schnäppchenpreis – und schon ist es um viele Tierfreunde geschehen. Doch hinter den niedlichen Bildern im Internet verbirgt sich oftmals unvorstellbares Tierleid. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn der Wunsch nach einem vierbeinigen Familienmitglied besonders groß ist, warnt der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) eindringlich vor unüberlegten Online-Käufen.

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„Der Onlinehandel mit Tieren ist ein Einfallstor für unseriöse und illegale Angebote. Ein Tier darf keine spontane Online-Bestellung sein“ Alexios Wiklund ÖTV-Sprecher

Das schmutzige Geschäft mit der Niedlichkeit

Hinter vermeintlich liebevollen Hobbyzüchtern oder privaten Vermittlern stecken nicht selten skrupellose Tierhändler. Viele der angebotenen Hundewelpen stammen aus osteuropäischen Vermehrungsstationen, in denen Muttertiere unter elenden Bedingungen als Gebärmaschinen missbraucht werden. Ihre Babys werden viel zu früh von ihnen getrennt und häufig krank, mangelhaft sozialisiert und mitunter schwer traumatisiert verkauft. Was als vermeintliches Schnäppchen beginnt, kann mit horrenden Tierarztrechnungen und lebenslangen Verhaltensproblemen enden.

Auch Kleintiere werden einfach online bestellt. ©ÖTV

Besonders wichtig: Auch ein Kauf aus Mitleid unterstützt dieses grausame Geschäftsmodell und schafft Platz für das nächste Opfer.

Katzenjammer inklusive

Auch bei Samtpfoten boomt das Geschäft auf Kosten der Tiergesundheit. Besonders vermeintlich niedliche oder außergewöhnliche Rassemerkmale sind gefragt. Während Faltohrkatzen (Scottish Fold) unter schmerzhaften Knochen- und Gelenkveränderungen leiden können, fehlen manchen Sphynx-Katzen sogar die für ihre Orientierung so wichtigen Tasthaare. Die Zucht mit Qualzuchtmerkmalen und der Verkauf von Tieren mit solchen Merkmalen sind in Österreich verboten.

Das Christkind bringt keine Haustiere

Ein Tier ist weder ein Konsumartikel noch eine gelungene Weihnachtsüberraschung. Es verändert den Alltag seiner Menschen für viele Jahre, benötigt Zeit, Geld, Geduld und mitunter auch eine gehörige Portion Verzicht. Wer kümmert sich während des Urlaubs? Sind unerwartete Tierarztkosten finanzierbar? Passt das Tier überhaupt zum eigenen Lebensstil? All diese Fragen sollten geklärt sein, bevor ein neuer Mitbewohner einzieht.

Das große Glück wartet im Tierheim

Wer sich nach reiflicher Überlegung für ein Haustier entscheidet, sollte den Weg ins Tierheim nicht scheuen. Dort warten zahlreiche tierärztlich untersuchte Schützlinge auf ihre zweite Chance. Erfahrene Tierpfleger kennen die individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten ihrer Tiere und können bei der Auswahl des passenden Familienmitglieds helfen.

Denn während sich ein Fehlkauf im Internet oftmals problemlos retournieren lässt, bezahlt ein unüberlegt angeschafftes Haustier menschliche Fehlentscheidungen mit seiner kleinen Seele.