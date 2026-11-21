i Michaela S. bekommt gar keine Steuererleichterung, ihr Mann um 500 Euro weniger. iStock Neue Regeln ab 2027 500 Euro weg! Neue Familienbonus-Regel trifft Familie Einer Familie aus Österreich fehlen ab 2027 jährlich 500 Euro. Eine Mutter ist verzweifelt. Dahinter steckt eine neue Regel beim Familienbonus Plus. Von Österreich Heute 21.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

500 Euro im Jahr weniger. Für diese Familie bedeutete das Geld eine kräftige Unterstützung für einen Sommerurlaub oder eine dringend benötigte Anschaffung für die Wohnung. Genau diese 500 Euro fehlen Michaela S. (Name der Redaktion bekannt) und ihrer Familie ab dem Jahreswechsel. Schuld sind die neuen Regeln beim Familienbonus Plus.

Die Mutter eines fünfjährigen Buben kann die Entscheidung der Regierung nicht verstehen. Denn obwohl sie selbst arbeitet, verdient sie zu wenig, um Einkommensteuer zahlen zu müssen. Und genau das wird ihrer Familie jetzt zum Verhängnis.

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"Wir verlieren 500 Euro"

"Das ist schrecklich für uns. Wir verlieren 500 Euro", erzählt Michaela S. im Gespräch mit "Heute". Die Familie muss ohnehin schon auf ihr Geld schauen. Dass nun auch noch ein Teil der bisherigen Steuerentlastung wegfällt, trifft sie besonders hart.

"Ich bin Mini-Verdienerin, uns geht es sowieso finanziell schlecht und jetzt diese Entscheidung der Regierung. Das macht uns noch ärmer", sagt Michaela S.

Bisher konnte ihr Mann den gesamten Familienbonus Plus geltend machen (also weniger Steuer zahlen). Das brachte dem Haushalt rund 2.000 Euro jährlich. "Das Geld war für uns immer eine große Hilfe, um irgendwie einen Sommerurlaub, oder Freizeitaktivitäten zu finanzieren", erzählt die Mutter.

Neue Regel kostet Familie 500 Euro

Was ändert sich ab 2027? Bisher konnten Eltern den Familienbonus Plus so aufteilen, dass ein Elternteil die gesamte Steuerentlastung nutzt. Das war besonders für Haushalte wichtig, in denen nur ein Elternteil ausreichend Einkommensteuer zahlt.

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Künftig funktioniert das bei Kindern ab vier Jahren nicht mehr wie bisher. Ein Elternteil kann dann maximal 1.500 Euro des Familienbonus beanspruchen. Die übrigen 500 Euro entfallen auf den anderen Elternteil.

Das Problem für Michaela: Sie verdient weniger als die steuerpflichtige Einkommensgrenze von 13.539 Euro jährlich und zahlt deshalb keine Einkommensteuer. Die ihr zustehenden 500 Euro kann sie somit nicht nutzen.

Ihr Mann erhält künftig nur noch 1.500 statt 2.000 Euro Steuerentlastung. Unterm Strich fehlen der Familie damit jedes Jahr 500 Euro.

Finanzministerium erklärt die Kürzung

Warum nimmt die Regierung diese Änderung vor? Das Finanzministerium begründet die neuen Regeln damit, dass es sich stärker auszahlen soll, wenn beide Elternteile berufstätig sind und ein eigenes Einkommen haben.

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Zudem soll die finanzielle Unabhängigkeit zwischen Männern und Frauen gestärkt werden. Für Familien, in denen ein Elternteil wenig verdient, kann die neue Aufteilung allerdings einen finanziellen Nachteil bedeuten.

Das Ministerium verweist darauf, dass der Familienbonus Plus auch bisher nicht von allen Familien vollständig genutzt werden konnte. Denn es handelt sich nicht um Geld, das direkt ausbezahlt wird. Der Bonus verringert lediglich die Einkommensteuer.

Dafür soll mehr Geld in Kindergärten fließen

Die Regierung will ab 2027 stattdessen stärker in die Kinderbetreuung investieren. Geplant sind unter anderem zusätzliche Mittel für ein verpflichtendes zweites kostenloses Kindergartenjahr, den Ausbau von Ganztagsschulen und Verbesserungen in der Elementarpädagogik.

Das Finanzministerium spricht von einer "Verschiebung von Geld- zu Sachleistungen". Eltern sollen dadurch Beruf und Familie besser vereinbaren können.

Für Michaela ändert das allerdings nichts daran, dass ihrer Familie künftig 500 Euro im Haushaltsbudget fehlen.