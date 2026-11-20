Spektakulärer Einbruch in der Grazer Innenstadt! Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 30. Oktober 2026 ein Juweliergeschäft ins Visier genommen. Mit einem speziellen Bohrer verschafften sie sich Zugang zu wertvollen Armbanduhren. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.
Die beiden Männer gingen laut Ermittlern äußerst gezielt vor. Zunächst steuerten sie eine Schaufenstervitrine an. Einer der Verdächtigen, ganz in Schwarz gekleidet, bohrte offenbar mit einem Diamanthohlbohrer ein Loch in das Sicherheitsglas.
Anschließend verstaute er das Werkzeug in seinem schwarzen Rucksack. Sein Komplize, der einen braunen Kapuzenpullover, ein schwarzes Gilet und eine schwarze Hose trug, griff mehrmals durch die Öffnung.
So holte er eine hochpreisige Armbanduhr nach der anderen aus der Vitrine und verstaute die Beute in einer olivgrünen Umhängetasche. Danach flüchtete das Duo. Wie viel die gestohlenen Uhren wert sind, ist noch unklar.
Nun gibt es eine neue Spur: Die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark konnten Bilder und ein Video aus einer Überwachungskamera sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz werden die Aufnahmen veröffentlicht.
Die Polizei hofft, dass jemand die beiden Verdächtigen erkennt. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter 059/133/603333 entgegen.