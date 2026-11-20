i Hier Bohren die Männer das Loch in die Scheibe. LPD Steiermark Polizei jagt Uhren-Diebe Juwelier-Coup in Graz! Täter bohren Loch in Glas Zwei Unbekannte erbeuteten bei einem Juwelier in Graz teure Luxusuhren. Jetzt veröffentlicht die Polizei Bilder und ein Video der Verdächtigen. Von Österreich Heute 20.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Einbruch in der Grazer Innenstadt! Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 30. Oktober 2026 ein Juweliergeschäft ins Visier genommen. Mit einem speziellen Bohrer verschafften sie sich Zugang zu wertvollen Armbanduhren. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Loch in Sicherheitsglas gebohrt

Die beiden Männer gingen laut Ermittlern äußerst gezielt vor. Zunächst steuerten sie eine Schaufenstervitrine an. Einer der Verdächtigen, ganz in Schwarz gekleidet, bohrte offenbar mit einem Diamanthohlbohrer ein Loch in das Sicherheitsglas.

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Täter bei Einbruch gefilmt i ?

Anschließend verstaute er das Werkzeug in seinem schwarzen Rucksack. Sein Komplize, der einen braunen Kapuzenpullover, ein schwarzes Gilet und eine schwarze Hose trug, griff mehrmals durch die Öffnung.

So holte er eine hochpreisige Armbanduhr nach der anderen aus der Vitrine und verstaute die Beute in einer olivgrünen Umhängetasche. Danach flüchtete das Duo. Wie viel die gestohlenen Uhren wert sind, ist noch unklar.

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Überwachungskamera filmte Täter

Nun gibt es eine neue Spur: Die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark konnten Bilder und ein Video aus einer Überwachungskamera sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz werden die Aufnahmen veröffentlicht.

Die Polizei hofft, dass jemand die beiden Verdächtigen erkennt. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter 059/133/603333 entgegen.