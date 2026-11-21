i Unter Mordverdacht und künftig nicht mehr mit Astrid Wagner an der Seite: Stefanie P.s Ex-Freund Patrick M. Gerhard Hirl/Heute Influencer-Ex unter Verdacht Knalleffekt vor Mordprozess – Star-Anwältin wirft hin Kurz vor dem Mordprozess in Graz wird jetzt bekannt, dass Anwältin Astrid Wagner den Ex-Freund der getöteten Beauty-Influencerin nicht mehr vertritt. Von Christian Tomsits 21.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag im Mordfall um die getötete Grazer Beauty-Influencerin Stefanie P. (31)! Nur wenige Tage vor dem Mordprozess am 27. und 30. November wirft Star-Anwältin Astrid Wagner das Handtuch. Sie verteidigt den angeklagten Ex-Freund Patrick M. (31) nicht vor Gericht.

Ex-Freund beharrt auf Unfall-Theorie

Dem Vernehmen nach traten zwischen dem mordverdächtigen Slowenen und der Star-Verteidigerin "unüberbrückbare Differenzen" auf. Dabei dürfte besonders die Verteidigungslinie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der vor seiner Verhaftung arbeitslose Kampfsportler war keinen Millimeter von seiner ganz eigenen und durchaus verstörenden Version des Tathergangs abgerückt.

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Bei der Tatrekonstruktion in der Wohnung der Ex hatte er sogar versuchte, Ermittlern davon zu überzeugen, dass seine Ex-Freundin sich nach einem Streit selbst mit einem Messer in den Hals gestochen habe. Er hätte daraufhin lediglich versucht, ihre Blutung zu stoppen und dabei ihren Hals zu fest gedrückt.

Wohl aus Angst, dass ihm das niemand glauben würde, zwängte er die Tote anschließend in den Koffer, verscharrte sie in einem Waldstück bei Majšperk. Doch nicht nur das gerichtsmedizinischen Gutachten widerspricht dieser Theorie. Auf seinem Handy fanden Ermittler eine ChatGPT-Anfrage kurz nach dem Vorfall, bei der Slowene recherchiert haben dürfte, wie schnell ein Mensch bei einem Würgegriff ohnmächtig werde und wie leicht man dabei jemanden tödlich verletzen könne.

Bilder: Suche nach Stefanie P. (32) i ?

Und: Nach der Bluttat wurden wichtige Spuren verwischt, das Auto, mit dem er den Koffer mit der Toten über die Grenze nach Slowenien brachte, brannte auf einem Parkplatt aus. Lediglich zur Störung der Totenruhe soll es ein Geständnis geben. Bei einem Mordurteil droht dem Slowenen der "Frack".

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Astrid Wagner dürfte dem spektakulären Fall aber wohl nicht allzu lange Nachtrauern: Bereits am 18. Jänner steht die Star-Anwältin erneut im Rampenlicht, wenn der ebenfalls mordverdächtige Cobra-Cop in Graz vor Geschworene tritt. Für den Ex-Beamten – der seine schwangere Ex-Affäre "beim Sexspiel" erwürgt haben soll – und Patrick M. gilt die Unschuldsvermutung.