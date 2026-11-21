i "Der Backprofi" Christian Ofner ist zurück Screenshot YouTube/Ofner Der Backprofi Christian Ofner Nach überraschendem Aus – Backprofi ist zurück Vor einem Jahr zog Christian Ofner die Reißleine. Jetzt feiert der steirische Backprofi sein Comeback – mit neuen Kursen und großen Plänen. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor rund einem Jahr zog der steirische Backprofi Christian Ofner überraschend die Reißleine. Nach 16 Jahren voller Backkurse, Videos und eigener Produkte hatte der 46-Jährige genug. Seine Backschule in Gleisdorf sperrte zu, auch der Vertrieb seiner Backmischungen wurde eingestellt. Jetzt meldet sich Ofner zurück – und hat wieder große Pläne.

"Aus und vorbei, ich mag nicht mehr", hatte der bekannte Bäcker damals im Internet verkündet. Es folgten Monate des Rückzugs, in denen er auch seinen Social-Media-Kanälen weitgehend den Rücken kehrte. Nun soll es wieder losgehen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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"Ich musste durchschnaufen"

Der Erfolg war dem gebürtigen Steirer über Jahre regelrecht zugeflogen. Nach seiner Zeit als Bäcker bei Sorger machte sich Ofner als Backprofi selbstständig, tourte mit Kursen durch Österreich und verkaufte eigene Backprodukte.

Rund 25.000 Menschen besuchten im Laufe der Jahre seine Kurse. Auf Facebook folgten ihm Zehntausende Fans, seine Backvideos sorgten regelmäßig für Aufmerksamkeit. Doch die wirtschaftlichen Bedingungen veränderten sich. Nach der Pandemie und infolge der Teuerung griffen Kunden laut Ofner zunehmend zu günstigeren Produkten.

"Die Leute haben nicht mehr hochwertig, bio und regional eingekauft, sondern zu Billigprodukten gegriffen", erinnert er sich. Gleichzeitig bekam er im Onlinehandel Konkurrenz von größeren Anbietern. Kunden ließen sich in seiner Backschule beraten, kauften die Zutaten anschließend aber lieber im Supermarkt.

Backprofi ging auf Tauchstation

Zunächst überlegte Ofner, sich stärker auf Beratung zu konzentrieren und mit seinem Sortiment den US-Markt zu erschließen. Doch daraus wurde vorerst nichts. "Ich habe mich ein Dreivierteljahr zurückgezogen. Ich musste durchschnaufen, Luft holen", erzählt der 46-Jährige.

Besonders die ständige Präsenz auf Social Media hatte ihn belastet. "Durch die Dauerpräsenz im Netz war ich quasi handysüchtig, also bin ich auch auf Social Media auf Tauchstation gegangen", erklärt er. Die Auszeit nutzte er für Spaziergänge in der Natur und um über seine berufliche Zukunft nachzudenken.

Jetzt gibt Ofner wieder Backkurse

Mittlerweile ist die Freude an seinem Beruf zurück. "Ich arbeite gerne mit Menschen und liebe, was ich tue", sagt Ofner. Deshalb konzentriert er sich künftig wieder auf das, womit seine Karriere als Backprofi einst begonnen hatte: persönliche Backkurse und die direkte Arbeit mit Menschen.

Er besucht Kunden vor Ort, bietet Kurse an und berät Gastronomiebetriebe. Zuletzt war er sogar in einem Tiroler Hotel im Einsatz, wo er bei einem mehrgängigen Menü einen eigenen Brotgang gestaltete. Über seine weiterhin bestehende Homepage können Interessierte den Backprofi wieder für Veranstaltungen buchen.

Große Backshows sollen zurückkehren

Zunächst möchte Ofner bewusst etwas kleinere Brötchen backen. Ganz auf große Auftritte verzichten will er allerdings nicht. "Also mit meinen Backshows, die ich in ausverkauften Hallen vor Hunderten Besuchern gemacht habe, will ich wieder starten!", kündigt er an.

Eines steht für den Steirer dagegen fest: Der Verkauf eigener Backprodukte soll vorerst kein Teil seines neuen Geschäftsmodells mehr sein. Wobei sich Ofner ein kleines Hintertürchen offenlässt: "Aber wer weiß, was die Zukunft bringt."

Nach seiner längeren Auszeit ist jedenfalls klar: Der Backprofi hat wieder Lust aufs Backen – und vor allem darauf, sein Wissen mit anderen zu teilen.