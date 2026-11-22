i Max Verstappen und Isack Hadjar Reuters F1-Strafe droht Untersuchung gegen Red Bull nach Sieg in Las Vegas Max Verstappen gewinnt das Formel-1-Chaos von Las Vegas! Doch nach dem Triumph droht Red Bull noch Ärger: Gegen Isack Hadjar läuft eine Untersuchung. Von Sport Heute 22.11.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull muss nach dem turbulenten Grand Prix von Las Vegas eine Strafe fürchten! Während Max Verstappen seinen Sieg feierte, nahmen die Rennkommissare dessen Teamkollegen Isack Hadjar ins Visier. Der Vorwurf: Der Franzose soll während einer Safety-Car-Phase einen zu großen Abstand zum führenden Verstappen gelassen haben.

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Hintergrund ist der Boxenstopp in Runde 18. Hadjar ließ hinter Verstappen eine Lücke entstehen, damit Red Bull beide Autos nacheinander zum Reifenwechsel hereinholen konnte. Ob der Abstand dabei gegen die Regeln verstieß, wird nun untersucht. Eine Entscheidung über eine mögliche Strafe steht noch aus.

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Für Hadjar wäre eine Sanktion sportlich wohl kaum noch entscheidend. Nach einem Frontflügeldefekt beim Neustart fiel der Red-Bull-Pilot weit zurück und beendete das Rennen nur auf Platz 14 – ohne WM-Punkte. Verstappens Sieg ist von der Untersuchung nach den vorliegenden Informationen nicht betroffen.

Der Niederländer hatte sich zuvor in einem völlig verrückten Rennen gegen Lando Norris und Oscar Piastri durchgesetzt. "Das war surreal. Sowas habe ich in der Formel 1 noch nie gesehen", staunte Verstappen. Als Mercedes-Pilot George Russell kurz vor Schluss in die Streckenbegrenzung rutschte, spottete er am Boxenfunk: "Gut gemacht! Mein Gott."

Auch bei Mercedes und Ferrari herrschte Chaos. Weltmeister Kimi Antonelli verlor wegen leerer Batterie kurz vor dem Ziel seine Siegchance und wurde Vierter. Bei Ferrari kollidierten Lewis Hamilton und Charles Leclerc, der dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe kassierte. Ob nun auch Red Bull eine Sanktion ausfasst, müssen die Rennkommissare entscheiden.