i Max Verstappen Reuters Turbulente Nacht-Action Verstappen siegt! Mercedes-Drama in Las Vegas Max Verstappen triumphiert beim turbulenten Vegas-Grand-Prix! Während der Red-Bull-Star jubelt, erleben Mercedes und Ferrari ein Rennen zum Vergessen. Von Sport Heute 22.11.2026, 06:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Formel-1-Spektakel in Las Vegas! Max Verstappen hat einen packenden Grand Prix mit zahlreichen Führungswechseln für sich entschieden. Der Red-Bull-Pilot startete von der Pole Position.

Hinter dem Niederländer landeten die beiden McLaren-Piloten auf dem Podest: Lando Norris wurde Zweiter, Oscar Piastri Dritter.

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Besonders bitter verlief das Rennen für Mercedes. George Russell lag lange auf Podestkurs, warf seine Chance aber nur drei Runden vor Schluss weg. Im Dreikampf mit Verstappen und Teamkollege Kimi Antonelli verbremste sich der Brite und krachte in die Streckenbegrenzung. Zwar konnte Russell weiterfahren, mehr als Platz neun war für ihn aber nicht mehr drin.

Auch Weltmeister Antonelli erlebte ein bitteres Finale. Der Italiener kämpfte zwischenzeitlich um den Sieg, ehe kurz vor Schluss offenbar ein Problem an seinem Mercedes auftrat. Statt eines möglichen Triumphs blieb für den jungen Rennfahrer am Ende nur der vierte Platz. Damit ging Mercedes trotz großer Hoffnungen leer aus.

Bei Ferrari herrschte ebenfalls Frust. Lewis Hamilton kassierte nach einem Manöver gegen McLaren-Star Norris eine Zehn-Sekunden-Strafe. Damit nicht genug: Später geriet der siebenfache Weltmeister auch noch mit seinem eigenen Teamkollegen Charles Leclerc aneinander. Hamilton drehte sich nach dem Zweikampf, Leclerc wurde dafür ebenfalls mit zehn Strafsekunden belegt.

Während die Konkurrenz mit Fahrfehlern, technischen Problemen und Strafen kämpfte, behielt Verstappen im entscheidenden Moment die Oberhand. Der Red-Bull-Star verwandelte seine Pole Position trotz des turbulenten Rennverlaufs in einen Sieg. Für Mercedes und Ferrari blieb nach dem Vegas-Spektakel dagegen vor allem eines: jede Menge Ärger.