i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/NurPhoto Ärger mit Russell Verstappen sagt nach F1-Aufreger nur zwei Wörter In der Formel 1 knistert es. Star Max Verstappen und George Russell gerieten im Las-Vegas-Training aneinander. Nun reagierte der Red-Bull-Star. Von Sport Heute 21.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in der Formel 1! Max Verstappen und George Russell sind beim dritten Freien Training zum Großen Preis von Las Vegas aneinandergeraten. Nach einer Berührung auf der Strecke erhebt der Mercedes-Pilot schwere Vorwürfe gegen seinen Red-Bull-Rivalen. Doch Verstappen lässt die Kritik offenbar völlig kalt. Seine Antwort auf den Zwischenfall fällt denkbar knapp aus.

Kurz vor Ende des Trainings wurde es bei der Anfahrt auf Kurve 14 brenzlig. Verstappen hatte Russell zunächst auf der Geraden überholt, bremste anschließend jedoch früh und änderte dabei seine Fahrlinie. Der Brite versuchte gleichzeitig, innen wieder vorbeizuziehen. Die beiden Boliden berührten sich, konnten ihre Fahrt aber ohne größere Schäden fortsetzen.

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Russell probt den Aufstand

Für Verstappen blieb das Manöver trotzdem nicht ohne Konsequenzen. Nach dem Training mussten beide Fahrer bei den Rennkommissaren antreten. Die FIA stellte fest, dass der Niederländer beim Bremsen die Richtung gewechselt und damit nicht den erwarteten fahrerischen Standard eingehalten hatte. Der vierfache Weltmeister kassierte eine offizielle Verwarnung, kam aber um eine Startplatzstrafe herum.

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Russell zeigte sich nach der Entscheidung alles andere als zufrieden. Der Mercedes-Star warf Verstappen vor, seine Konkurrenten immer wieder auf der Strecke zu behindern, und forderte die anderen Fahrer auf, sich ein solches Verhalten nicht länger gefallen zu lassen. "Da gibt es keine Unklarheiten. Ich meine, es war ziemlich eindeutig", erklärte der Brite.

Und Verstappen? Der reagierte auf den neuerlichen Wirbel mit gerade einmal zwei Worten. Auf die Frage, ob ihn Russells Verhalten bei dem Zwischenfall gestört habe, antwortete der Niederländer trocken: "Nothing happened" – auf Deutsch: "Nichts passiert." Weitere Erklärungen lieferte der Red-Bull-Star nicht. Während Russell seinem Ärger Luft machte, spielte Verstappen die Berührung demonstrativ herunter.

Brisant ist der neuerliche Streit auch wegen der WM-Situation. Drei Rennen vor Saisonende kämpfen Verstappen und Russell direkt um den zweiten Platz in der Fahrerwertung. Schon Ende 2024 waren die beiden nach einer umstrittenen Qualifying-Strafe in Katar heftig aneinandergeraten. Nun ist der Konflikt in Las Vegas erneut aufgeflammt. Russell fordert Konsequenzen, Verstappen sieht offenbar keinen weiteren Gesprächsbedarf.