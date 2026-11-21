i George Lucas und Kim Kardashian. APA-Images / AFP / JOHN LOCHER Mit Star-Wars-Schöpfer Kardashian bei Drama von "ihrem" Lewis in der Box Ferrari erlebte ein Qualifying zum Vergessen. Auch die Freundin von Lewis Hamilton, Kim Kardashian, brachte den Roten kein Glück. Von Sport Heute 21.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Ferrari! Beim Qualifying zum Großen Preis von Las Vegas erlebte die Scuderia ein echtes Debakel. Sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc scheiterten bereits im zweiten Qualifying-Abschnitt und verpassten damit den Einzug in die Top zehn.

Besonders Leclerc zeigte sich nach dem enttäuschenden Abschneiden stinksauer. "Ich habe die einzige Runde, die ich hatte, verbockt. Die Umsetzung war schwach. Ich bin richtig sauer", erklärte der Monegasse. Für Ferrari ist es der nächste Tiefschlag, nachdem zuletzt bereits Spannungen zwischen den beiden Piloten für Schlagzeilen gesorgt hatten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dabei mangelte es in der Ferrari-Garage nicht an prominenter Unterstützung. Reality-Star Kim Kardashian verfolgte das Qualifying vor Ort und drückte ihrem Freund Lewis Hamilton die Daumen. Auch Hollywood-Regisseur George Lucas, bekannt durch die "Star Wars"-Filme, war zu Gast. Doch selbst die prominenten Zuschauer konnten das enttäuschende Ergebnis nicht verhindern.

An der Spitze sorgte hingegen Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli für Aufsehen. Der 20-jährige Italiener sicherte sich die schnellste Runde im Qualifying, muss wegen einer Strafversetzung nach dem Wechsel von Fahrzeugteilen allerdings fünf Startplätze zurück. Damit geht er am Sonntag nur von Rang sechs ins Rennen.

Von der Poleposition startet deshalb Red-Bull-Star Max Verstappen, der im Qualifying hinter Antonelli auf Platz zwei landete. Neben ihm steht Mercedes-Pilot George Russell, der die drittschnellste Zeit fuhr. Zwischen den beiden Rivalen geht es auch um den zweiten Platz in der Fahrer-WM. Verstappen liegt derzeit 17 Punkte vor dem Briten.

Für zusätzlichen Wirbel sorgte eine Entscheidung der Rennkommissare. Verstappen erhielt nach seinem umstrittenen Manöver gegen Russell im dritten Freien Training eine Verwarnung. Damit ist vor dem Rennen in Las Vegas nicht nur bei Ferrari, sondern auch an der Spitze für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.