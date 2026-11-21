i Red-Bull-Star Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell. IMAGO/UPI Photo Mittelfinger gezeigt "Nicht hinnehmen" – Russell schimpft über Verstappen Nach einem Beinahe-Crash im Training schießt Mercedes-Pilot George Russell heftig gegen Max Verstappen. Von Sport Heute 21.11.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft vor dem Formel-1-Rennen in Las Vegas! Zwischen Red-Bull-Star Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell fliegen erneut die Fetzen. Nachdem die beiden bereits im Training aneinandergeraten waren, legt der Brite nun mit heftiger Kritik nach. Besonders brisant: Die beiden Rivalen stehen beim Rennen am Sonntag (5 Uhr MEZ) gemeinsam in der ersten Startreihe.

"Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so unfair behandelt und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen. Also ja, irgendjemand muss diesem Kerl die Stirn bieten", schoss Russell gegen den vierfachen Weltmeister.

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Für zusätzliche Brisanz sorgt der Kampf um den zweiten Platz in der Fahrer-WM. Verstappen liegt derzeit 17 Punkte vor seinem britischen Konkurrenten. Ein direktes Duell beim Start könnte damit auch im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft entscheidend werden.

Bereits im Abschlusstraining war die Situation zwischen den beiden beinahe eskaliert. Verstappen fuhr zunächst Schlangenlinien vor Russell, ehe der Mercedes-Pilot in der nächsten Kurve innen attackierte. Der Niederländer entging dabei nur knapp einem Einschlag in die Streckenbegrenzung. Anschließend beschwerten sich beide über Funk, Verstappen kassierte eine Verwarnung.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nahm die Rivalität mit Humor. "Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab, dann haben wir gutes Kino", scherzte der Österreicher mit einem Augenzwinkern.

Auch sportlich verspricht das Rennen Spannung. Zwar fuhr Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli im Qualifying die schnellste Runde, wegen einer Motorenstrafe wird der Italiener allerdings um fünf Plätze auf Rang sechs zurückversetzt. Damit erbt Verstappen die Poleposition, Russell startet direkt neben ihm.

Für Antonelli ist die Rückversetzung besonders bitter. Weil Mercedes bereits den sechsten Verbrennungsmotor in dieser Saison einsetzte, musste der frischgebackene Weltmeister eine Strafe hinnehmen. Erlaubt sind lediglich vier Motoren.

Damit ist die Bühne für ein explosives Duell zwischen Verstappen und Russell bereitet. Seit der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas gewann stets ein Fahrer aus der ersten Startreihe. Ob die beiden Streithähne diesmal ohne Zwischenfall durch die erste Kurve kommen, bleibt abzuwarten.