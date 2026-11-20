i Formel-1-Star George Russell. Reuters Große Verstappen-Probleme Nach Regen-Chaos fährt Russell Las-Vegas-Bestzeit Ganz schlechtes Wetter in Las Vegas. Der Regen hat die Formel-1-Stars zunächst zum Zuschauen gezwungen, dann war George Russell der Schnellste. Von Sport Heute 20.11.2026, 06:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wetter-Chaos beim Formel-1-Wochenende in Las Vegas! Heftiger Regen hat am Freitag das erste freie Training unmöglich gemacht. Wegen der Wassermassen auf dem Stadtkurs brachte kein einziger Fahrer eine vollständige Runde mit offizieller Zeit zustande. Damit blieb den Teams vor dem drittletzten Rennen der Saison nur eine einzige Trainingssession, um aussagekräftige Daten zu sammeln.

Im zweiten Training lief es dann deutlich besser. Bei langsam auftrocknender Strecke sicherte sich Mercedes-Pilot George Russell die Bestzeit. Der Brite benötigte auf Intermediate-Reifen 1:47,272 Minuten für seine schnellste Runde. Überraschend knapp dahinter landete Alpine-Fahrer Pierre Gasly, dem lediglich 0,071 Sekunden auf die Spitze fehlten. Ferrari-Star Charles Leclerc belegte mit 0,333 Sekunden Rückstand den dritten Platz.

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Verstappen-Probleme

Große Probleme hatte dagegen Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister ließ sich mit seinem Red Bull besonders viel Zeit und fuhr erst in den letzten fünf Minuten des zweiten Trainings auf die Strecke. Der Niederländer kam nicht über Platz 13 hinaus und verlor satte 2,869 Sekunden auf Russell. Für den Vorjahressieger verlief die ohnehin stark eingeschränkte Vorbereitung damit alles andere als optimal.

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Auch die anderen Teams gingen auf dem noch feuchten Asphalt kaum Risiken ein. Die schwierigen Bedingungen machten es den Fahrern schwer, ein Gefühl für die Strecke zu entwickeln und ihre Autos für das Qualifying abzustimmen. Besonders bitter: Nach dem komplett verregneten ersten Training fehlte den Rennställen wertvolle Fahrzeit, um verschiedene Einstellungen auszuprobieren. Im dritten Freien Training in der Nacht zum Samstag (1.30 Uhr) dürfte es also besonders turbulent zugehen.

Immerhin gibt es für den weiteren Verlauf des Wochenendes bessere Wetterprognosen. Sowohl für das Qualifying am Samstag als auch für das Rennen am Sonntag werden trockene Bedingungen erwartet. Die WM-Titel sind bereits vergeben: Kimi Antonelli steht als Fahrer-Weltmeister fest, Mercedes hat auch die Konstrukteurs-WM schon gewonnen.