i Carlos Sainz und Oliver Bearman. IMAGO/ZUMA Press Wire 2027 ohne Job? "Enttäuschend" – F1-Star zittert um sein Cockpit Während Valtteri Bottas seine Zukunft bei Cadillac abgesichert hat, muss Haas-Pilot Oliver Bearman weiter um seinen Platz zittern. Von Sport Heute 19.11.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Cockpits für die Formel-1-Saison 2027 sind beinahe alle vergeben. Nach der Vertragsverlängerung von Valtteri Bottas bei Cadillac ist nur noch ein Platz frei. Ausgerechnet Haas-Pilot Oliver Bearman muss weiter um seine Zukunft zittern. Der 21-Jährige zeigt sich zunehmend frustriert.

Während sein Teamkollege Rafael Camara bereits einen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche hat, wartet Bearman noch immer auf eine Entscheidung. Dabei konnte der Brite in diesem Jahr bereits 23 WM-Punkte für den US-Rennstall sammeln.

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Im Vorfeld des Grand Prix von Las Vegas macht Bearman seinem Ärger Luft. "Es gibt nichts Neues zu sagen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich hier beim 20. Rennen sitze und noch keinen unterschriebenen Vertrag für das nächste Jahr habe", erklärt der 21-Jährige.

Zwar deutet der Haas-Pilot an, dass sich die Verhandlungen langsam einem Abschluss nähern, die anhaltende Ungewissheit macht ihm allerdings zu schaffen.

"Ich kann nur sagen, dass es ein wenig enttäuschend und natürlich nicht ideal für das Selbstvertrauen eines Fahrers ist", betont Bearman. An seinen eigenen Leistungen zweifelt er hingegen nicht. "Natürlich weiß ich, dass ich dieses Jahr einen guten Job gemacht habe, aber die Tatsache, dass ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache, ist nicht optimal."

Deutlich entspannter kann dagegen Valtteri Bottas in die Zukunft blicken. Der 37-jährige Finne hat seinen Vertrag bei Cadillac verlängert und wird auch 2027 für den amerikanischen Rennstall an den Start gehen.

An seiner Seite fährt weiterhin Sergio Perez. Der 36-jährige Mexikaner hatte seinen Vertrag bereits zuvor bis Ende 2029 verlängert. Damit setzt Cadillac auch in der kommenden Saison auf sein erfahrenes Fahrerduo.

Für Bottas ist die Vertragsverlängerung eine Erleichterung. Der ehemalige Mercedes-Pilot, der seit 2013 in der Formel 1 unterwegs ist, galt zuletzt als möglicher Abschiedskandidat. Cadillac wartet in seiner ersten Formel-1-Saison weiterhin auf den ersten WM-Punkt.