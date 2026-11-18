i Formel-1-Star Lewis Hamilton. IMAGO/Every Second Media Pause für Ferrari-Pilot F1-Star Hamilton muss in Las Vegas zuschauen Lewis Hamilton muss auf die Ersatzbank. Der Siebenfach-Weltmeister der kann das erste Freie Training von Las Vegas nicht bestreiten. Von Sport Heute 18.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwangspause für Lewis Hamilton! Der siebenfache Formel-1-Weltmeister muss beim Auftakt zum Grand-Prix-Wochenende in Las Vegas seinen Ferrari abgeben. Wie die Scuderia am Dienstag bestätigte, übernimmt Nachwuchsfahrer Dino Beganovic (22) das Cockpit des Briten im ersten Freien Training (Freitag, 1.30 Uhr österreichischer Zeit).

Für den Schweden ist es bereits der vierte Trainingseinsatz in dieser Saison. Erst beim Grand Prix von Brasilien durfte Beganovic im Ferrari von Charles Leclerc Platz nehmen. Jetzt bekommt er seine nächste Chance. Die spektakuläre Strecke auf dem Las Vegas Strip kennt der 22-Jährige bislang allerdings nur aus dem Simulator.

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"Ich freue mich schon sehr darauf, sie in echt zu erleben, den Strip entlangzufahren und im Dunkeln zu fahren", erklärte Beganovic. Der Nachwuchsfahrer weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe: "Für mich wird es keine leichte Herausforderung sein, diesen Straßenkurs zum ersten Mal zu befahren." Gleichzeitig will er wertvolle Daten für Ferrari sammeln.

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Siebenfach-Weltmeister macht Platz

Hamilton muss sich um seinen Stammplatz keine Sorgen machen. Der Brite setzt lediglich die erste Trainingseinheit aus und übernimmt seinen Boliden bereits im zweiten Freien Training wieder. Der Fahrerwechsel ist Teil der vorgeschriebenen Nachwuchseinsätze in der Formel 1.

Dieser schreibt vor, dass jeder Stammpilot pro Saison sein Auto zweimal in einem ersten Freien Training an einen sogenannten Freitagsfahrer abgeben muss. Dieser darf nicht mehr als zwei Grands Prix absolviert haben. Für Siebenfach-Weltmeister Hamilton ist es nun eben das zweite Mal. Damit haben alle Piloten bis auf Mercedes-Star George Russell und Isack Hadjar im zweiten Red Bull diese Vorgabe bereits erfüllt.

Für Ferrari geht es in Las Vegas um wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei der Konstrukteurswertung. Teamchef Fred Vasseur warnt vor den besonderen Bedingungen auf dem Straßenkurs. Lange Geraden, harte Bremszonen und niedrige Temperaturen machen vor allem das Reifenmanagement zur Herausforderung.