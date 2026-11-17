i Emma Felbermayr GEPA pictures F1 Academy PS-Juwel Felbermayr sichert sich Cockpit für 2027 Emma Felbermayr bleibt Audi treu! Die 19-jährige Oberösterreicherin wird auch 2027 in der F1 Academy an den Start gehen. Von Sport Heute 17.11.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Motorsport-Juwel Emma Felbermayr wird auch in der Saison 2027 für Audi in der F1 Academy antreten. Das wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben.

Für die 19-jährige Oberösterreicherin wird es bereits die dritte Saison in der Nachwuchsrennserie. Aktuell liegt sie auf dem starken dritten Platz der Gesamtwertung.

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Bei Audi ist man von den Fähigkeiten der jungen Rennfahrerin überzeugt. "Wir wissen, dass sie über die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit verfügt, um an der Spitze des Feldes mitzufahren", erklärt Allan McNish, Leiter des Audi-Nachwuchsprogramms. Der ehemalige Rennfahrer ist sicher, dass Felbermayr ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat: "Wir glauben, dass noch mehr von ihr zu erwarten ist."

Auch Felbermayr selbst freut sich über das Vertrauen. "Ich habe in den letzten zwei Jahren sowohl auf als auch abseits der Strecke so viel gelernt und bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die mir entgegengebracht wurden", sagt die Oberösterreicherin. Besonders in der laufenden Saison habe sie einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Trotz ihrer starken Leistungen sieht die 19-Jährige weiterhin Verbesserungspotenzial. "Ich weiß aber auch, dass es noch viel gibt, was ich verbessern kann", betont Felbermayr. Die Möglichkeit, eine weitere Saison für Audi zu bestreiten, bedeute ihr deshalb besonders viel.

Zunächst steht allerdings noch das Finale der laufenden Meisterschaft auf dem Programm. Am kommenden Wochenende endet die F1-Academy-Saison in Las Vegas. Felbermayr geht als Gesamtdritte in die letzten Rennen und will ihr erfolgreiches Jahr mit einem starken Ergebnis abschließen.