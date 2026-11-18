i Valtteri Bottas fährt auch 2027 noch für Cadillac. IMAGO/Avalon.red Nur noch ein Platz offen F1-Team macht Fahrer-Entscheidung offiziell Lange zögerte Formel-1-Neuling Cadillac mit der Bestätigung seiner Fahrerpaarung für 2027. Doch nun ist die Tinte trocken. Alles bleibt beim Alten. Von Sport Heute 18.11.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Fahrer-Puzzle für die Formel-1-Saison 2027 ist so gut wie komplett! Cadillac hat vor dem Start ins Rennwochenende von Las Vegas offiziell bestätigt, dass Valtteri Bottas (37) auch im kommenden Jahr für den US-Rennstall an den Start gehen wird. Damit ist die letzte realistische Chance auf einen freien Stammplatz vergeben. Nur bei Haas fehlt noch eine offizielle Fahrerbestätigung.

Lange hatte Cadillac eine klare Zusage für Bottas vermieden, obwohl der ehemalige Mercedes-Pilot einen mehrjährigen Vertrag besitzt. Jetzt herrscht Gewissheit. "Ich freue mich darauf, diese Reise mit Cadillac im Jahr 2027 fortzusetzen", erklärt der Finne. An seiner Seite fährt weiterhin Sergio Perez, dessen Vertrag bereits bis Ende 2029 verlängert wurde.

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Langes Zögern

Dabei war Bottas' Zukunft zuletzt durchaus diskutiert worden. Im teaminternen Duell liegt der zehnfache Grand-Prix-Sieger gegen Perez mit 4:14 zurück. Dennoch setzt Cadillac auf Routine statt auf einen Fahrerwechsel. "Valtteris Erfahrung, seine Sichtweise und sein Engagement sind wichtige Stärken für unser Team", betont Cadillac-CEO Dan Towriss.

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Die Entscheidung ist vor allem für zwei Piloten bitter. Ex-Haas-Fahrer Esteban Ocon muss seine Hoffnungen auf eine neue Chance in der Königsklasse vorerst begraben. Auch Cadillac-Testfahrer Colton Herta geht leer aus. Der US-Amerikaner hat mittlerweile genügend Punkte für die erforderliche Superlizenz gesammelt, erhält aber keinen Stammplatz. Ob er 2027 weiterhin als Testfahrer tätig sein wird, ist noch offen.

Nur noch Haas-Bestätigung fehlt

Damit steht bei zehn der elf Formel-1-Teams die Fahrerpaarung für 2027 fest. Lediglich Haas hat bislang nur einen Piloten offiziell bestätigt: Nachwuchstalent Rafael Camara, der Esteban Ocon ersetzt. Der zweite Platz gilt allerdings ebenfalls als praktisch vergeben. Der Rennstall dürfte auch in der kommenden Saison auf Oliver Bearman setzen, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Das Formel-1-Fahrerfeld 2027 Mercedes: Andrea Kimi Antonelli, George Russell Ferrari: Lewis Hamilton, Charles Leclerc Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto Haas: Rafael Camara, - Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto Williams: Carlos Sainz, Alexander Albon Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

Für Bottas beginnt damit ein weiteres Jahr beim Formel-1-Neuling. "Wir haben das Fundament gelegt, wir lernen dazu und verbessern uns ständig", sagt der Finne. "Ich bin hungrig nach mehr und glaube an das, was wir gemeinsam aufbauen." Während Cadillac auf Kontinuität setzt, müssen die übrigen Cockpit-Anwärter ihre Hoffnungen wohl auf 2028 verschieben.