i Das Rennen in Las Vegas ist ein optisches Spektakel. IMAGO/kolbert-press Frühaufsteher jubeln Formel-1-Fans müssen für Grand-Prix sehr früh aufstehen Der Grand Prix in Las Vegas findet am Samstag-Abend in Las Vegas statt, aufgrund der Zeitverschiebung müssen F1-Fans in Österreich früh aufstehen. Von Sport Heute 18.11.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 macht am kommenden Wochenende Halt in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Für die Fans in Österreich bedeutet das allerdings eine kurze Nacht. Das Rennen steigt bereits am Samstagabend um 20 Uhr Ortszeit, hierzulande fällt der Startschuss erst am Sonntag um 5 Uhr früh.

Zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Grand Prix von Aserbaidschan wird ein Formel-1-Rennen an einem Samstag ausgetragen. Im Mittelpunkt steht dabei der frischgebackene Mercedes-Weltmeister Kimi Antonelli, der in der Wüstenstadt den nächsten Sieg einfahren möchte. Übertragen wird das Rennen live auf ORF 1, RTL und Sky.

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Bereits am Freitag stehen aus österreichischer Sicht um 1.30 Uhr und 5 Uhr die ersten beiden freien Trainings auf dem Programm. Am Samstag folgen das dritte Training um 1.30 Uhr sowie das Qualifying um 5 Uhr. Das Rennen beginnt schließlich am Sonntag um 5 Uhr.

Neben der ungewöhnlichen Startzeit könnten auch die Wetterbedingungen für reichlich Spannung sorgen. Zum Auftakt der Trainings droht laut Prognosen sogar Regen. Für das Qualifying und Rennen werden Temperaturen zwischen acht und elf Grad erwartet.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Die niedrigen Temperaturen stellen die Teams vor große Herausforderungen. Besonders das Aufwärmen der Reifen dürfte auf den langen Geraden zum Problem werden. Dazu kommt Sand aus der Mojave-Wüste, der abseits der Ideallinie für rutschige Verhältnisse sorgen kann.

"Mit dem Strip als Kulisse gibt es nichts Vergleichbares im Rennkalender", schwärmt Mercedes-Teamchef Toto Wolff von der spektakulären Strecke.

Besonders gut kam in den vergangenen Jahren Max Verstappen mit den schwierigen Bedingungen zurecht. Der Red-Bull-Star gewann die Rennen 2023 und 2025, während 2024 Mercedes-Pilot George Russell triumphierte.

Dennoch warnt Verstappen vor den besonderen Herausforderungen in Las Vegas. Die Strecke sei "so anders und für alle so schwer zu verstehen", erklärt der vierfache Weltmeister.

Vor allem die Kälte bereitet dem Niederländer Sorgen. "Wir werden sehen, ob wir die Reifen zum Arbeiten bringen. Das ist der Schlüssel", betont Verstappen.