i In der Formel 1 könnte der absolute Kälte-Rekord fallen. IMAGO/HochZwei Große Reifen-Probleme Formel 1 droht Kälte-Chaos bei Spektakel in Las Vegas Der Formel 1 droht ein denkwürdiges Wochenende in Las Vegas. Es könnte das kälteste Rennen aller Zeiten in der "Königsklasse" werden. Von Sport Heute 19.11.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eiszeit in der Formel 1! Beim Grand Prix von Las Vegas droht den 22 Piloten ein Wochenende der Extreme. Laut aktuellen Wetterprognosen könnten die Temperaturen beim Qualifying und Rennen auf gerade einmal vier Grad Celsius fallen. Damit könnte das Rennen sogar einen Kälterekord in der Königsklasse aufstellen. Besonders die Reifen werden bei diesen Bedingungen zum großen Problem.

Bislang gilt der Große Preis von Kanada 1978 als kältestes Rennen der Formel-1-Geschichte. Damals wurden am Renntag nur fünf Grad gemessen. Auch der Grand Prix von Belgien 2014 war mit maximal acht Grad außergewöhnlich kalt. Sollten die Vorhersagen für Las Vegas eintreffen, könnte der bisherige Negativrekord nach fast 50 Jahren fallen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Tatsächlich sind in der Glücksspiel-Metropole zwar tagsüber immerhin 14 Grad Celsius vorhergesagt, doch Qualifying und Rennen starten um 20 Uhr Ortszeit.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Große Reifenprobleme befürchtet

Für die Teams wird vor allem die Reifenwahl und das Aufwärmen der Pneus zur Herausforderung. Schon bei normalen Temperaturen bietet der Stadtkurs in Las Vegas vergleichsweise wenig Grip. Bei eisiger Kälte wird es noch schwieriger, die Reifen auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Wer das richtige Temperaturfenster nicht trifft, wird mit großen Grip-Problemen zu kämpfen haben.

Zusätzlich könnte das Wetter bereits in den Trainings für Chaos sorgen. Für die ersten beiden Freien Trainings in der Nacht zum Freitag österreichischer Zeit besteht laut Prognosen Regengefahr. Auf dem schnellen Stadtkurs, der kaum Auslaufzonen bietet, wäre das besonders heikel. Kalter Asphalt, möglicherweise nasse Fahrbahn und schwer aufwärmbare Reifen könnten für zahlreiche brenzlige Situationen sorgen.

Schon bei der Vegas-Premiere 2023 war es mit 15 Grad für Formel-1-Verhältnisse ungewöhnlich kühl. Damals wurde allerdings erst um 22 Uhr Ortszeit gestartet, heuer gehen die Ampeln bereits um 20 Uhr aus. Für die Fahrer steht damit ein echter Härtetest bevor. Ob tatsächlich ein neuer Kälterekord fällt, bleibt abzuwarten – das drohende Reifen-Chaos könnte den Grand Prix jedenfalls völlig unberechenbar machen.