i Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli. Reuters Das steckt dahinter Mercedes-Update nur für Weltmeister Antonelli Andrea Kimi Antonelli ist Weltmeister, Mercedes holte die Konstrukteurs-WM. Trotzdem bringen die "Silberpfeile" ein Update – nur für den Italiener. Von Sport Heute 19.11.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschung bei Mercedes! Der Formel-1-Rennstall bringt zum Grand Prix von Las Vegas einen neuen Turbolader für den Motor mit. Doch von der technischen Neuerung profitiert nur Weltmeister Andrea Kimi Antonelli (20). Sein Teamkollege George Russell geht dagegen leer aus – obwohl der Brite eigentlich noch um die Vize-Weltmeisterschaft kämpft. Dahinter steckt eine klare Entscheidung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Der Konstrukteurs-Weltmeister nutzt dafür eine Sonderregel im Formel-1-Reglement. Die sogenannte ADUO-Regel erlaubt Motorenherstellern zusätzliche Entwicklungen, wenn ihr Verbrennungsmotor mehr als zwei Prozent hinter dem stärksten Aggregat liegt. Red Bull hat den FIA-Tests zufolge den besten Verbrenner, deshalb darf auch das zunächst so überlegene "Silberpfeil"-Team aufrüsten. Obwohl Mercedes in dieser Saison bereits beide WM-Titel sicher hat, soll der neue Turbo noch in den letzten drei Rennen wichtige Erkenntnisse liefern.

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"Da geht es primär darum, die Entwicklungsrichtung unter Rennbedingungen zu prüfen, und wir rechnen mit einem relativ geringen Leistungsgewinn", erklärt Wolff. Der neue Turbolader ist damit vor allem ein Test für die kommende Saison. Antonelli übernimmt die Rolle des Versuchspiloten und darf die neue Technik erstmals unter Rennbedingungen ausprobieren.

Warum Russell das Upgrade nicht bekommt

Dass ausgerechnet Russell auf das Update verzichten muss, hat einen einfachen Grund. In dieser Saison dürfen die Fahrer maximal vier Turbolader ohne Strafe einsetzen. Antonelli hat nach 20 Rennen erst drei verbraucht und kann problemlos auf das neue Modell wechseln. Russell musste dagegen nach Motorschäden in Ungarn und Malaysia bereits fünf Turbos einsetzen. Ein weiterer Wechsel würde ihn in Las Vegas fünf Startplätze kosten.

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"Mit George ist unsere Priorität, seinen Startplatz zu schützen", stellt Wolff klar. Der erwartete Leistungsgewinn sei schlicht zu gering, um eine Strafe zu rechtfertigen. Für Russell steht schließlich noch einiges auf dem Spiel: Der Brite kämpft um Platz zwei in der Fahrer-WM und liegt derzeit 17 Punkte hinter Max Verstappen.

Während Antonelli also mit neuer Technik auf die Strecke geht, muss Russell mit dem bisherigen Material auskommen. Für Mercedes ist der Einsatz trotzdem wichtig. Die Erkenntnisse aus Las Vegas sollen helfen, den Motor für 2027 weiterzuentwickeln. Der frischgebackene Weltmeister wird damit zum Testpiloten für die Zukunft der Silberpfeile.