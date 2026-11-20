i Der ehemalige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko und Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson. IMAGO/ZUMA Press Wire F1-Star gegen Ex-Bullen-Boss "Bin froh, dass Marko nicht die Entscheidung trifft" Liam Lawson darf weiterhin bei den Racing Bulls Gas geben. Der Neuseeländer bleibt auch 2027 beim zweiten Red-Bull-Team, stichelte gegen Helmut Marko. Von Sport Heute 20.11.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt kontert Liam Lawson (24) die Aussagen von Helmut Marko. Nach seiner Vertragsverlängerung bei den Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2027 teilt der Neuseeländer gegen den ehemaligen Red-Bull-Motorsportberater aus. Der Grazer hatte sich öffentlich gegen Lawson und für Nachwuchstalent Nikola Tsolov ausgesprochen. Jetzt zeigt sich Lawson erleichtert, dass Marko bei der Fahrerwahl nicht mehr das Sagen hat.

"Wenn er das Sagen hätte und mich nicht im Auto haben wollte, dann bin ich natürlich froh, dass er nicht mehr das Sagen hat und ich im Auto sitze", kontert Lawson auf die Aussagen des Grazers. Besonders brisant: Seit der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung soll Marko keinen Kontakt zu ihm aufgenommen haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dabei hatte Marko zuvor keinen Zweifel an seiner Wunschbesetzung gelassen. Er berief sich zuletzt auf die Nachwuchsphilosophie von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der habe stets seinen Leitsatz verfolgt, man mache die Stars. Tatsächlich wird Tsolov, aktuell in der Formel 2 aktiv, eine große Zukunft vorhergesagt.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Was muss ich denn noch tun?"

Für Lawson waren die vergangenen Wochen eine echte Nervenprobe. Obwohl er mit 89 Punkten auf Rang neun der Fahrer-WM liegt und zuletzt bei vier von fünf Rennen Siebenter wurde, ließ die Entscheidung über seine Zukunft lange auf sich warten. "Wenn sich die Entscheidung immer weiter hinauszögert und von Rennwochenende zu Rennwochenende verschoben wird, kann alles passieren", schildert er die Unsicherheit. Irgendwann habe er die Verantwortlichen sogar gefragt: "Was muss ich denn noch tun?"

Eine klare Antwort habe er darauf nicht bekommen. "Eigentlich gab es nichts mehr. Und dann bleibt man einfach ein bisschen verwirrt zurück", sagt Lawson. Gleichzeitig bedankt er sich bei Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane für dessen Rückendeckung. "Alan hat mich unglaublich unterstützt. Ich bin ihm extrem dankbar für alles, was er in diesem Jahr für mich getan hat."

Am Ende setzte sich Lawson gegen Markos Wunschkandidaten durch. Der Neuseeländer bleibt auch 2027 bei Racing Bulls an der Seite von Arvid Lindblad. Tsolov muss sich dagegen mit der Rolle als Ersatz- und Testfahrer bei Red Bull und Racing Bulls begnügen. Lawson kann nach den turbulenten Vertragsverhandlungen wieder aufatmen – und spart sich einen deutlichen Seitenhieb gegen Marko nicht.