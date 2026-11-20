i Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/EPA Auch Antonelli dabei Fünf Formel-1-Piloten kassieren Grid-Strafen Da wird die Startaufstellung kräftig durcheinander gemischt. Gleich fünf Formel-1-Piloten werden im Grand Prix von Las Vegas zurückversetzt. Von Sport Heute 20.11.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strafen-Ärger vor dem Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas! Gleich fünf Fahrer müssen beim drittletzten Rennen der Saison Startplatzstrafen hinnehmen. Besonders bitter trifft es den neuen Weltmeister Kimi Antonelli (20). Der Mercedes-Pilot muss nach einem Motorwechsel in der Startaufstellung fünf Plätze zurück. Doch für einen seiner Konkurrenten kommt es noch schlimmer.

Antonelli bekommt für das Rennwochenende einen neuen Verbrennungsmotor eingebaut. Weil es bereits das sechste Aggregat dieser Art in seinem Mercedes ist, wird der Italiener um fünf Startpositionen zurückversetzt. Damit wird die Jagd nach seinem nächsten Saisonsieg deutlich schwieriger. Seit Anfang November steht Antonelli als Weltmeister fest, zuletzt gewann er allerdings nur eines seiner vergangenen sechs Rennen.

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Fünf Fahrer bestraft

Noch härter erwischt es Haas-Pilot Oliver Bearman. Der 21-jährige Brite muss wegen des Austauschs von Antriebskomponenten sogar vom Ende des Feldes starten. Damit steht Bearman vor einer gewaltigen Aufholjagd.

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Auch drei weitere Fahrer werden zurückversetzt. McLaren-Pilot Oscar Piastri, Williams-Fahrer Carlos Sainz und Aston-Martin-Star Lance Stroll kassieren jeweils eine Strafe von zehn Startplätzen. Bei allen wurden Motorenteile getauscht. Für die betroffenen Piloten wird es besonders schwierig, sich auf dem engen Stadtkurs von Las Vegas eine gute Ausgangsposition für das Rennen zu verschaffen.

Die endgültige Startaufstellung wird nach dem Qualifying am Samstag um 5 Uhr österreichischer Zeit und der Anwendung der Strafen feststehen. Der Grand Prix steigt am Sonntag ebenfalls um 5 Uhr. Die fünf Strafen könnten das Kräfteverhältnis in Las Vegas kräftig durcheinanderwirbeln.