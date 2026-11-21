i Der Bolide nach dem Einschlag. Screenshot x Heftiger Unfall Elektro-Bolide brennt – Fahrer flüchtet aus Auto Feuer-Drama in der Formel E! Bei Testfahrten im spanischen Jarama geht der Rennwagen von Taylor Barnard nach einem heftigen Unfall in Flammen auf. Von Sport Heute 21.11.2026, 06:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment bei den Formel-E-Testfahrten im spanischen Jarama! Nach einem heftigen Unfall ging der Rennwagen von Taylor Barnard plötzlich in Flammen auf. Der 22-jährige Brite konnte sich rechtzeitig aus seinem Boliden retten und blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich während der Saisonvorbereitung der Elektro-Rennserie. Barnard verlor die Kontrolle über seinen Porsche-Rennwagen des Kundenteams Fusion und krachte in die Streckenbegrenzung. Kurz nach dem Einschlag entwickelte sich ein heftiger Brand.

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Augenzeugen berichteten von einer Explosion und massiver Rauchentwicklung. Auf der Plattform X veröffentlichte Bilder zeigten den Rennwagen in Vollbrand. Für Barnard ging die dramatische Situation allerdings glimpflich aus. Der Brite konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Die Rennleitung reagierte sofort und brach die Testsession ab. Einsatzkräfte rückten an, um das brennende Auto zu löschen und die Unfallstelle abzusichern.

Die Bergungs- und Löscharbeiten sorgten für ungewöhnliche Szenen auf der Rennstrecke. Weil die Strecke blockiert war, mussten mehrere Fahrer entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zurück an die Box fahren.

Warum der Porsche nach dem Unfall Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Die Formel E kündigte bereits eine umfassende Untersuchung des Vorfalls an.

"Rettungskräfte sind derzeit am Einsatzort im Einsatz. Wir können bestätigen, dass es keine Verletzten gibt, und wir werden eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen. Wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen", teilte die Rennserie in einer ersten Stellungnahme mit.

Damit endete der dramatische Zwischenfall zumindest ohne Personenschaden. Die genaue Ursache des Feuers soll nun geklärt werden.