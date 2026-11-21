i Max Verstappen steht auf der Pole. IMAGO/Action Plus Verstappen auf Pole Formel-1-Wirbel! Mercedes-Zoff und Ferrari-Blamage Beim Qualifying in Las Vegas war einiges Los. Als erstes ins morgige Rennen wird Max Verstappen gehen. Von Sport Heute 21.11.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschung beim Qualifying zum Großen Preis von Las Vegas! Mercedes-Pilot Kimi Antonelli sicherte sich mit einer sensationellen letzten Runde die Bestzeit, muss wegen einer Startplatzstrafe allerdings fünf Plätze zurück. Teamkollege George Russell, der nach seiner Bestzeit im Abschlusstraining als Favorit galt, musste sich mit Rang zwei zufriedengeben. Für Ferrari setzte es hingegen eine bittere Doppel-Blamage.

Dabei hatte Russell vor seinem letzten Versuch noch um Unterstützung gebeten. Der Brite wollte von Antonelli Windschatten bekommen, doch Mercedes lehnte die Anfrage ab. In der entscheidenden Qualifying-Phase kam es daraufhin zu kuriosen Szenen. Zahlreiche Fahrer verlangsamten ihre Fahrt, um sich eine möglichst gute Position für ihre schnelle Runde zu sichern.

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Besonders eng wurde es für Antonelli. Der Italiener ließ sich zunächst zurückfallen und überquerte die Ziellinie nur eine Sekunde vor Ablauf der Zeit, um seine letzte schnelle Runde zu beginnen. Dann gelang ihm die Überraschung: Mit einer starken Runde raste er auf Platz eins. "Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten", erklärte Antonelli anschließend.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff staunte über die Leistung seines Schützlings. "Wenn man 1,4 Sekunden hinter dem vorausfahrenden Auto liegt, würde man meinen, das sei zu knapp – vor allem bei einem Auto, das acht Zehntel langsamer war", erklärte der Österreicher bei Sky. Kritik gab es hingegen von Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve. "Das Team hat Russell in keiner Weise geholfen", schimpfte der Kanadier. Wolff widersprach und betonte, Russell habe für seine letzte Runde die perfekte Position gehabt.

Während Mercedes jubelte, herrschte bei Ferrari blankes Entsetzen. Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton scheiterten bereits im zweiten Qualifying-Abschnitt. Leclerc landete lediglich auf Rang elf, Hamilton musste sich mit Platz zwölf begnügen. Damit verpassten erstmals seit Imola 2025 beide Ferrari-Piloten den Einzug in die entscheidende Qualifying-Phase.

Die Enttäuschung bei den Ferrari-Stars war riesig. "Unglaublich", ärgerte sich Leclerc und schüttelte im Cockpit den Kopf. Auch Hamilton konnte das Ergebnis kaum fassen: "Keiner von uns schaffte es in Q3?" ORF-Experte Alexander Wurz zeigte sich ebenfalls überrascht, "dass sie so abfallen". Für die beiden Ferrari-Piloten wartet beim Rennen in Las Vegas nun eine schwierige Aufholjagd.