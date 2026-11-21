i Vierfach-Weltmeister Max Verstappen und Champion Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/DeFodi Images "Wäre sehr einfach..." Verstappen-Warnung an F1-Champion Antonelli Mit 20 Jahren ist Andrea Kimi Antonelli der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Von Vierfach-Champion Max Verstappen kam eine Warnung. Von Sport Heute 21.11.2026, 22:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Worte von Max Verstappen! Der vierfache Formel-1-Weltmeister richtet eine eindringliche Warnung an den neuen Champion Kimi Antonelli (20). Der Mercedes-Star hat sich in dieser Saison zum jüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt. Doch ausgerechnet sein großer Red-Bull-Rivale mahnt ihn jetzt, nach dem historischen Triumph bloß nicht abzuheben.

"Es wäre jetzt sehr einfach, gewissermaßen davonzufliegen und auf einer Wolke zu leben", erklärte Verstappen im Gespräch mit "talkSPORT". Der Niederländer weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr ein erster WM-Titel das Leben verändern kann. "Wenn man zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft gewinnt, ist das sehr emotional", sagte er. Entscheidend sei deshalb, auch nach dem größten Erfolg mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.

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Dabei hat Verstappen allerdings keine Zweifel, dass Antonelli die Herausforderung meistern wird. "Er ist ein großartiger Kerl. Er hat eine tolle Familie um sich herum", lobte der Red-Bull-Pilot, der sich gut mit dem Italiener versteht. Besonders wichtig seien Personen, die auch einem Weltmeister ehrlich die Meinung sagen. "Du brauchst Menschen um dich herum, die dir auch weiterhin sagen, wenn etwas nicht gut war oder wenn du einen Fehler gemacht hast", betonte Verstappen. Nur so könne man sich als Fahrer weiterentwickeln.

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Viel Lob für den Weltmeister

Antonelli hatte sich beim Großen Preis von Mexiko mit Platz drei vorzeitig die WM-Krone gesichert. Mit gerade einmal 20 Jahren und 68 Tagen löste der Italiener Sebastian Vettel als jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten ab. Zudem beendete er eine lange Durststrecke: Seit Alberto Ascari im Jahr 1953 hatte kein Italiener mehr den Titel gewonnen. Verstappen selbst siegte ausgerechnet bei jenem Rennen, in dem Antonelli Weltmeister wurde.

Trotz der sportlichen Rivalität gönnt Verstappen seinem jungen Konkurrenten den Erfolg. "Er ist einfach ein netter, aufrichtiger Mensch. Das ist etwas, das ich wirklich respektiere", erklärte der Niederländer. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Es hat definitiv geholfen, dass ich das Rennen gewonnen habe, oder?" Für Antonelli sei es nun wichtig, den besonderen Moment gemeinsam mit seiner Familie zu genießen.

Gleichzeitig ist Verstappen überzeugt, dass der neue Champion längst den nächsten Titel im Visier hat. "Er hat selbst schon gesagt, dass es großartig ist, einen Titel zu gewinnen. Aber er will noch mehr gewinnen", sagte der Red-Bull-Star. Genau diese Einstellung sei entscheidend. Verstappens Botschaft ist damit eindeutig: Antonelli darf seinen historischen Erfolg feiern – muss aber weiter hart arbeiten, wenn er auch in Zukunft an der Spitze bleiben will.