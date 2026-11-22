i Max Verstappen und George Russell Reuters Verstappen siegt in Las Vegas "Das chaotischste Formel-1-Rennen aller Zeiten" Max Verstappen gewinnt einen völlig verrückten Grand Prix von Las Vegas! Nach dem Rennen staunen die Formel-1-Stars. Von Sport Heute 22.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Das war surreal. Sowas habe ich in der Formel 1 noch nie gesehen!" Max Verstappen konnte nach seinem Sieg beim Grand Prix von Las Vegas kaum glauben, was sich auf der Strecke abgespielt hatte. Zahlreiche Führungswechsel und ein dramatisches Finale sorgten für ein echtes Formel-1-Spektakel.

"Der Event hier ist eine gigantische Show, und dazu haben wir heute unseren Beitrag geleistet", jubelte der Red-Bull-Pilot.

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Besonders pikant: Verstappen konnte sich einen Seitenhieb gegen George Russell nicht verkneifen. Der Mercedes-Pilot verbremste sich in der 48. von 50 Runden und krachte in die Streckenbegrenzung. "Gut gemacht! Mein Gott", kommentierte Verstappen den Patzer hämisch am Boxenfunk. Russell rettete nur Platz neun ins Ziel.

Auch Weltmeister Kimi Antonelli erlebte ein bitteres Finale. Der Mercedes-Star kämpfte bis kurz vor Schluss um den Sieg, hatte in der letzten Runde aber plötzlich keine Batterie-Energie mehr zur Verfügung. Antonelli fiel auf Rang vier zurück.

Damit war der Weg für Verstappen frei. Der Niederländer siegte vor den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. "Das muss das chaotischste Formel-1-Rennen aller Zeiten gewesen sein", staunte auch Norris. Piastri bezeichnete das Rennen als "bizarr".

Für zusätzlichen Wirbel sorgte Ferrari. Lewis Hamilton und Charles Leclerc gerieten aneinander, Hamilton drehte sich nach einer Berührung. Leclerc kassierte dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe. Während die Konkurrenz mit Fehlern und Strafen kämpfte, behielt Verstappen die Nerven und feierte seinen Sieg in der Glücksspielmetropole.