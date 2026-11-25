i Fünf Babys plus Hundemama wurden einfach in einer Transportbox im Vorgarten der Pfotenretter abgestellt. ©Pfotenretter, Facebook Tierischer Notfall in Wien Postpaket? Nein, eine Dackelmama mit fünf Babys Zitternd, abgemagert und fünf hungrige Welpen im Schlepptau: Hundemama "Frida" wurde einfach in einer Transportbox bei den Pfotenrettern abgestellt. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt Geschichten, die selbst erfahrene Tierschützer noch sprachlos machen. Als am Dienstagmorgen die Hunde der Pfotenretter plötzlich lautstark anschlugen, dachte man zunächst an einen Paketboten. Doch diesmal war es kein gewöhnliches Paket, das jemand im Vorgarten abgestellt hatte – es waren sechs kleine Leben, für die offenbar niemand mehr Verantwortung übernehmen wollte.

In einer Transportbox, inmitten ihrer eigenen Exkremente, saß eine völlig verängstigte, viel zu dünne Hundemama mit ihren fünf entzückenden Babys. Nachdem die kleine Familie ins Haus gebracht und gebadet worden war, stürzten sich alle sechs regelrecht auf das Futter.

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Sechs Leben - und eigentlich kein Platz mehr

So sehr man sich bei den Pfotenrettern auch um jedes einzelne Tier bemüht, die Kapazitäten des Vereins sind begrenzt. Sechs zusätzliche Hunde auf einen Schlag aufzunehmen, wäre aufgrund der gesetzlich limitierten Anzahl an Pflegetieren nicht möglich gewesen.

Die kleinen Hundebabys sind natürlich alle entzückend. ©Pfotenretter, Facebook

Doch zum Glück gibt es Menschen wie Jenny und Chris. Obwohl die beiden eigentlich eine längere Pflegehundepause einlegen wollten, zögerten sie nicht lange: Die gesamte Hundefamilie durfte bei ihnen in Wien-Donaustadt einziehen. Innerhalb kürzester Zeit waren warme Bettchen und ein eigener Welpenbereich vorbereitet.

Endlich darf "Frida" auch einmal an sich denken

Vier kleine Buben und ein Mädchen, zwischen 1,7 und 2,5 Kilogramm schwer, genießen nun ihre neue, sichere Umgebung. Einer der Welpen hat einen Nabelbruch. Alle fünf sind ausgesprochen verschmust, verspielt und haben einen schier unstillbaren Appetit.

Auch Hundemama "Frida" genießt jede noch so kleine Aufmerksamkeit, das weiche Sofa, die regelmäßigen Mahlzeiten und die vielen Streicheleinheiten. Die liebevolle Hündin muss allerdings noch ordentlich an Gewicht zulegen – schließlich versorgt sie nach wie vor ihre fünf hungrigen Kinder mit Muttermilch.

Jetzt braucht die kleine Familie unsere Hilfe

Die sechs Hunde wurden bereits entwurmt und entfloht, doch die tierärztlichen Untersuchungen, Impfungen und das Chippen stehen noch bevor. Auch die spätere Kastration von "Frida" muss finanziert werden.

Dank großzügiger Tierfreunde ist die Pflegestelle bereits bestens mit Futter und Spielzeug ausgestattet. Was jetzt dringend gebraucht wird, ist finanzielle Unterstützung für die anfallenden Tierarztkosten. Für jemanden waren diese sechs Hunde offenbar eine Last – für andere sind sie sechs wertvolle Leben, die jede Chance auf eine glückliche Zukunft verdient haben.

So kannst du "Frida" und ihren Babys helfen: Jeder Euro hilft den Pfotenrettern bei der medizinischen Versorgung der kleinen Hundefamilie und ihrer anderen Schützlinge. Spendenkonto: Empfänger: Die Pfotenretter IBAN: AT38 2011 1849 6054 9600 BIC: GIBAATWWXXX PayPal: [email protected]

Von Vermittlungsanfragen bittet der Verein, derzeit noch abzusehen. Sobald die Hunde bereit für ein neues Zuhause sind, werden entsprechende Inserate veröffentlicht.