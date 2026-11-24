i Haustiere werden online oft illegal verkauft und angeschafft. Tierschutzverein Österreich Tierschutzverein warnt Haustier per Mausklick – Experten schlagen jetzt Alarm Ein entzückendes Foto, wenige Klicks und schon ist ein Haustier bestellt. Doch hinter den Angeboten im Internet steckt oftmals großes Tierleid. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade vor Weihnachten steht bei vielen Familien ein tierischer Mitbewohner auf dem Wunschzettel. Immer mehr Menschen suchen im Internet nach einem Hund oder einer Katze. Der Österreichische Tierschutzverein warnt jetzt vor unseriösen Angeboten, die für Käufer auch finanziell böse enden können.

"Der Onlinehandel mit Tieren ist ein Einfallstor für unseriöse und illegale Angebote. Ein Tier darf keine spontane Online-Bestellung sein", kritisiert Alexios Wiklund, Sprecher des Österreichischen Tierschutzvereins.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hinter süßen Fotos steckt oft großes Leid

Was auf den ersten Blick wie eine private Tiervermittlung aussieht, kann in Wahrheit das Geschäft skrupelloser Händler sein. Viele der angebotenen Welpen stammen laut Tierschutzverein aus osteuropäischen Tierfabriken.

Die kleinen Vierbeiner werden zu früh von ihren Müttern getrennt. Angstzustände und Verhaltensstörungen können die Tiere ein Leben lang begleiten.

So erkennst du unseriöse Angebote

Wer im Internet auf ein Tierangebot stößt, sollte besonders bei fehlenden Informationen zur Herkunft oder zum Gesundheitszustand hellhörig werden.

"Ein seriöser Anbieter beantwortet Fragen zur Herkunft, zum Alter sowie zu Impf- und Gesundheitsdokumenten des Tieres transparent. Bei zweifelhafter Herkunft lieber Abstand nehmen, statt aus Mitleid oder spontaner Begeisterung zu kaufen", empfiehlt Wiklund.

Auch bei Katzen lauern Gefahren. Besonders sogenannte Qualzuchten können für ihre Besitzer hohe Tierarztkosten bedeuten. Faltohrkatzen etwa leiden häufig unter schmerzhaften Veränderungen der Gelenke und Knochen. Sphynx-Katzen fehlen wiederum oftmals die für ihre Orientierung wichtigen Tasthaare.

Die Zucht und der Verkauf von Qualzuchten sind in Österreich gesetzlich verboten.

Das sollten Familien vor dem Kauf bedenken

Der Tierschutzverein rät dazu, sich bei der Suche nach einem Haustier im Tierheim beraten zu lassen. Dort sind Hunde und Katzen geimpft, gechipt und tierärztlich untersucht.

Doch auch vor einer Adoption sollten sich Familien einige Fragen stellen:

Habe ich langfristig genug Zeit für ein Haustier?

Kann ich mir unerwartete Tierarztkosten leisten?

Wer kümmert sich während meines Urlaubs um das Tier?

Sind alle Familienmitglieder mit der Anschaffung einverstanden?

Ist die Versorgung auch im Krankheitsfall gesichert?

Die Bilder des Tages i ?

"Viele Menschen verlieben sich in ein Tier, ohne sich ausreichend mit dessen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Erst im Alltag wird klar, wie viel Zeit, Geduld und Konsequenz die Haltung tatsächlich erfordert – und das für viele Jahre", erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau.

Wer den finanziellen und zeitlichen Aufwand unterschätzt, riskiert laut Tierschutzverein, dass der neue Familienliebling schon bald wieder im Tierheim landet.